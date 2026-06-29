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Ένα άτομο έχασε τη ζωή του και ένα ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 28 Ιουνίου στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας, σε περιοχή όπου λειτουργεί fan zone για τη δημόσια μετάδοση αγώνων του Μουντιάλ 2026.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα αντιμετωπίζοντας την υπόθεση ως ανθρωποκτονία, ενώ αμέσως μετά το συμβάν προχώρησαν στον αποκλεισμό αρκετών δρόμων γύρω από το σημείο.

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Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην πλατεία Σαν Πέδρο, μία από τις πιο πολυσύχναστες και δημοφιλείς περιοχές της πόλης, όπου καθημερινά συγκεντρώνονται χιλιάδες φίλαθλοι για να παρακολουθήσουν αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέσω γιγαντοοθονών.

Ωστόσο, την ώρα του περιστατικού δεν βρισκόταν σε εξέλιξη κάποια αναμέτρηση του Μουντιάλ, καθώς ο μοναδικός αγώνας της ημέρας είχε ολοκληρωθεί αρκετές ώρες νωρίτερα, το μεσημέρι σύμφωνα με την τοπική ώρα.

Μέχρι στιγμής, η συγκεκριμένη περιοχή έχει φιλοξενήσει συνολικά πέντε αγώνες της διοργάνωσης, με πιο πρόσφατη την αναμέτρηση της φάσης των νοκ άουτ ανάμεσα στη Βοσνία και τις συνδιοργανώτριες Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη.

Δημοσιογράφος του Reuters που βρέθηκε στο σημείο περιέγραψε ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και μεγάλο αριθμό περιπολικών στην περιοχή. Παράλληλα, ανέφερε ότι είδε διασώστες να μεταφέρουν έναν άνθρωπο πάνω σε φορείο, ο οποίος ήταν εν μέρει καλυμμένος με λευκό σεντόνι.

Μετά το περιστατικό, οι αρχές απέκλεισαν άμεσα την περιοχή, ενώ τα περισσότερα μπαρ ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με μαρτυρία φύλακα ασφαλείας, ο τραυματίας διατηρούσε τις αισθήσεις του. Όπως περιέγραψε: «Βογκούσε ακόμη από τον πόνο. Υπήρχε αίμα γύρω από τον λαιμό και το πάνω μέρος της πλάτης του. Οι αστυνομικοί μιλούσαν με προσωπικό ασφαλείας και με αυτόπτες μάρτυρες».

Με πληροφορίες από Reuters