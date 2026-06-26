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Ένα σοκαριστικό βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας παρουσιάζει έναν πορτιέρη έξω από ένα μπαρ στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας να χρησιμοποιεί taser σε πρόσωπο ημίγυμνου άνδρα από πολύ κοντινή απόσταση. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (24/6) και μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστός ο λόγος που ο πορτιέρης ενήργησε με αυτόν τον τρόπο.

Μετά τη χρήση taser ο άνδρας σωριάστηκε στο έδαφος κραυγάζοντας από τον πόνο. Στη συνέχεια κυλιέται στο πεζοδρόμιο, ενώ κάποιοι περαστικοί τρέχουν για να δουν άμα είναι καλά. Λίγο αργότερα στο βίντεο φαίνεται ο σεκιουριτάς να έχει συλληφθεί από αστυνομικούς.

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A San Diego bouncer was arrested after firing a Taser at point-blank range into a man’s face during an altercation. https://t.co/XvHM1oR8fR — Breaking911 (@Breaking911) June 26, 2026

Όπως αναφέρει το TMZ ο πορτιέρης, Ντέιβιντ Μαρκέζ, οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας Βίστα και κατηγορείται για δύο κακουργήματα, επίθεση με θανατηφόρο όπλο και επίθεση με ηλεκτροσόκ. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου έλαβε ιατρική περίθαλψη για τα τραύματά του, αν και δεν είναι σαφές πόσο σοβαρά ήταν. Η χρήση taser στο κεφάλι μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές στον εγκέφαλο.

«Το περιστατικό βρίσκεται ακόμη υπό έρευνα. Συνεχίζουμε να εξετάζουμε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και δεν έχουμε περαιτέρω πληροφορίες να ανακοινώσουμε προς το παρόν», δήλωσε το Αστυνομικό Τμήμα του Carlsbad στο SanDiegoVille.

Εκπρόσωποι του μπαρ Park 101, έξω από το οποίο συνέβη το περιστατικό, τόνισαν ότι ο πορτιέρης δεν εργάζεται πλέον εκεί. «Το βίντεο είναι βαθιά ανησυχητικό, και αυτό που δείχνει δεν αντανακλά το Park 101 ούτε κανένα από τα καταστήματά μας. Η ασφάλεια των επισκεπτών μας υπήρξε πάντα η ύψιστη προτεραιότητά μας», επεσήμανε ένας συνιδιοκτήτης του χώρου σε ανακοίνωση προς το SanDiegoVille.

«Το εμπλεκόμενο άτομο δεν εργάζεται πλέον στο κατάστημά μας και διακόπτουμε τη συνεργασία μας με τον συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών ασφαλείας. Συνεργαζόμαστε πλήρως με το Αστυνομικό Τμήμα του Κάρλσμπαντ και διεξάγουμε τη δική μας εσωτερική εξέταση σχετικά με τον τρόπο επιλογής, ελέγχου, στελέχωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού ασφαλείας των εκδηλώσεων», πρόσθεσε