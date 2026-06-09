Τετραετής φυλάκιση σε μοντέλο του OnlyFans για τον θάνατο πελάτη από ασφυξία

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Ποινή κάθειρξης τεσσάρων ετών επιβλήθηκε σε μια 32χρονη συνοδό και μοντέλο του OnlyFans από την Καλιφόρνια, η οποία κρίθηκε ένοχη για τον θάνατο πελάτη της κατά τη διάρκεια ερωτικής συνεύρεσης.

Τέσσερα χρόνια φυλακή σε 32χρονη συνοδό

Η 32χρονη μητέρα τριών παιδιών είχε παραδεχθεί την ενοχή της στις αρχές Μαΐου για την ανθρωποκτονία εξ αμελείας του 55χρονου Μάικλ Ντέιλ.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, το θύμα έχασε τη ζωή του από ασφυξία, όταν η γυναίκα κάλυψε το στόμα του με κολλητική ταινία και το κεφάλι του με πλαστική σακούλα και μεμβράνη, στο πλαίσιο μιας βιντεοσκοπημένης συνάντησης. Κατά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, η Μικαέλα Ραϊλαρσντάμ κατέρρευσε ζητώντας συγγνώμη από τους συγγενείς του θύματος.

«Πρέπει να το πω, δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια. Η “συγγνώμη” δεν αρκεί, έχω ένα εκατομμύριο συναισθήματα, αλλά θα έλεγα ότι η επιθυμία να γυρίσω πίσω και να το αναιρέσω αυτό θα ήταν το πρώτο πρώτη. Αν μπορούσα να το αλλάξω αυτό», είπε στο δικαστήριο σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Michaela Rylaarsdam, 32, a California housewife and mother of three who lived a double life as an OnlyFans creator and high-end escort was sentenced today to four years in prison for involuntary manslaughter.



Her client Michael Dale, 55, died from asphyxiation at his Escondido… — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) June 9, 2026

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο άνδρας παρέμεινε μέσα στη σακούλα για περίπου 8 λεπτά, ενώ η Μικαέλα κάλεσε αμέσως το 911 (σ.σ. την άμεση δράση) μετά το περιστατικό. Ο Ντέιλ φέρεται να την πλήρωσε 9.500 ευρώ για την μοιραία συνάντηση.

Ο Ντέιλ διαγνώστηκε εγκεφαλικά νεκρός την επόμενη ημέρα. Οι αρχές αναφέρουν ότι είχε προσλάβει τη γυναίκα τον Απρίλιο του 2023 για να μεταβεί στο σπίτι του στο Εσκοντίντο και να πραγματοποιήσουν πρακτικές BDSM έναντι του ποσού των 11.000 δολαρίων.

Ο δικηγόρος της Ραϊλαρσντάμ είχε δηλώσει παλαιότερα ότι η πελάτισσά του δεν είχε καμία πρόθεση να σκοτώσει τον πελάτη της, υποστηρίζοντας ότι η συναίνεση αποτελεί «ελαφρυντικό παράγοντα», ακόμη και αν δεν συνιστά νομική υπεράσπιση για την απαλλαγή της.

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«Θεωρώ ότι δεν υπήρχε πρόθεση δολοφονίας, ούτε προσπάθεια συγκάλυψης του γεγονότος. Η ίδια ενήργησε με τον ενδεδειγμένο τρόπο μόλις αντιλήφθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα».

A man paid $11,000 to be wrapped like a mummy, have boots glued to his feet, and have adhesive poured into his eyes. He did not survive the evening.



On April 17, 2023, Michael Dale, 56, paid Michaela Rylaarsdam, a 32-year-old mother of three, more than $11,000 for a session at… pic.twitter.com/hBxns2qzTG — Morbid Knowledge (@MorbidKnowledge) May 18, 2026

Ο σύζυγος ήταν ενήμερος ότι είχε OnlyFans

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύζυγός της, Μπράντον, ήταν ενήμερος για το γεγονός ότι η ίδια διατηρούσε λογαριασμό στο OnlyFans και την βοηθούσε να διευθύνει την «επιχείρησή» τους.

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Περιέγραφε τον εαυτό της ως «πολυτελή και κομψή δημιουργία» με «10 χρόνια εμπειρίας». Στη σελίδα της ισχυριζόταν ότι ήταν «χαμαιλέοντας του κλάδου», προσφέροντας «μεθυστικές και προκλητικές παραστάσεις» και «άτακτα παιχνίδια», με τις υπηρεσίες να κοστολογούνται από 200 έως 1.500 δολάρια.

Η Ραϊλαρσντάμ έγραφε πως ειδικευόταν στο να «ενσωματώνει ακροβατικά στα lap dances της», καυχιέται ότι «κανένας άλλος σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι τόσο επαγγελματίας όσο εγώ».

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί τρεις γιους.

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