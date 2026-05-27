Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Ουγγαρέζα τενίστρια Πάνα Ουντβάρντι βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των φιλάθλων, αλλά όχι για τον λόγο που θα ήθελε η ίδια. Αφού προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση μόλις πριν από δύο μήνες με την απόφασή της να ενταχθεί στην ιστοσελίδα ενηλίκων “OnlyFans“, η Ουντβάρντι έζησε μια εφιαλτική έναρξη στις υποχρεώσεις της στο Ρολάν Γκαρός.

Ηττήθηκε από την Ελβετίδα Βικτόρια Γκόλουμπιτς, η οποία κέρδισε με πειστικό 2-0 (6-0, 6-2), αφήνοντας την Ουγγαρέζα εκτός συνέχειας.

Αν και η Ουντβάρντι (59η στη λίστα της WTA) θεωρούνταν το φαβορί απέναντι στην 82η παίκτρια στον κόσμο, η Ελβετίδα κυριάρχησε απόλυτα στο γήπεδο.

Μετά τον αγώνα, η Ουγγαρέζα προσπάθησε να δικαιολογήσει την κακή απόδοση επικαλούμενος την κόπωση και τις δύσκολες συνθήκες.

Ωστόσο, οι οπαδοί του τένις σχολιάζουν περισσότερο τις κινήσεις της εκτός γηπέδου παρά τα αποτελέσματά της. Μάλιστα, έγινε πρόσφατα η πέμπτη γυναίκα τενίστρια (μαζί με τις Σάσα Βίκερι, Αρίνα Ροντιόνοβα, Κλόε Πακέ και Οσεάν Ντοντέν) που εκμεταλλεύεται την εμφάνισή της σε μια πλατφόρμα ενηλίκων.