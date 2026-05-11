Το Euphoria έχτισε την επιτυχία του πάνω στην υπερβολή, την αισθητική παρακμής και τη νεανική αυτοκαταστροφή σε slow motion. Στην τρίτη σεζόν, όμως, η σειρά του Sam Levinson φαίνεται να άγγιξε ένα διαφορετικό νεύρο. Η Cassie της Sydney Sweeney ανοίγει λογαριασμό στο OnlyFans για να χρηματοδοτήσει τον γάμο της με τον Nate, σε ένα storyline γεμάτο αμηχανία, υπερσεξουαλικοποίηση και σκοτεινό χιούμορ. Το κοινό μπορεί να είδε άλλη μία ακραία ιστορία του Euphoria. Πολλές δημιουργοί του OnlyFans, όμως, είδαν κάτι πολύ πιο προσωπικό.

Σε δηλώσεις τους στο Variety, εργαζόμενες της πλατφορμας κατηγόρησαν τη σειρά ότι παρουσιάζει το OnlyFans σαν ένα γελοίο και σχεδόν αυτοκαταστροφικό σύμπαν, αποκομμένο από την πραγματικότητα της δουλειάς τους. Η Sydney Leathers, που δραστηριοποιείται στην πλατφόρμα εδώ και χρόνια, χαρακτήρισε πολλές σκηνές «καρτουνίστικες», υποστηρίζοντας μάλιστα ότι ορισμένα από όσα δείχνει η σειρά δεν θα επιτρέπονταν καν από τους κανονισμούς της πλατφόρμας.

Advertisement

Advertisement

Ακόμη πιο αιχμηρή ήταν η Maitland Ward, η οποία υποστήριξε ότι το Euphoria αναπαράγει το στερεότυπο πως οι γυναίκες στο sex work είναι έτοιμες να κάνουν τα πάντα για χρήματα. Σύμφωνα με την ίδια, η σειρά ενισχύει μια παλιά και βαθιά ριζωμένη αντίληψη που συνδέει την εργασία στο σεξ αποκλειστικά με εκμετάλλευση, ηθική κατάρρευση και προσωπική δυστυχία.

Ο Sam Levinson έχει εξηγήσει ότι ήθελε η ιστορία της Cassie να έχει στοιχεία παραλόγου και μια έντονη αντίθεση ανάμεσα στην «τέλεια» εικόνα των social media και στην ψυχολογική φθορά της ηρωίδας. Όμως οι αντιδράσεις δείχνουν ότι πολλοί δεν είδαν κοινωνικό σχόλιο. Είδαν χλευασμό.

Και κάπου εκεί βρίσκεται το πραγματικό ζήτημα. Το Euphoria δεν κατηγορείται επειδή σοκάρει — αυτό ήταν πάντα μέρος της ταυτότητάς του. Κατηγορείται επειδή, όταν μιλά για sex work, επιστρέφει σε μια παλιά τηλεοπτική συνταγή: γυναίκες ως θέαμα, σώματα ως πρόβλημα και σεξουαλικότητα ως πτώση.

Αυτή τη φορά, όμως, οι άνθρωποι που ένιωσαν ότι έγιναν στερεότυπο αποφάσισαν να απαντήσουν δημόσια.

Με πληροφορίες από το Variety