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Την απόλυτη φρίκη βίωσε ένα μοντέλο του OnlyFans στην Ουαλία που έπεσε θύμα ακραίας ψυχολογικής χειραγώγησης, απειλών κατά της ζωής της κόρης της, οδηγώντας τελικά, σε μια βίαιη επίθεση μέσα στο ίδιο της το σπίτι από μασκοφόρους.

Όπως αποκαλύπτει έρευνα του BBC, η 29χρονη «γλυκάθηκε» από τις υποσχέσεις για γρήγορη επαγγελματική ανέλιξη και υψηλά κέρδη στο OnlyFans, αλλά γρήγορα αναθεώρησε, όταν συνειδητοποίησε σε τι παγίδα είχε πέσει. Της απαγόρευαν να έχει κοινωνικές συναναστροφές, ενώ είχαν φτάσει και σε σημείο να βιαιοπραγήσουν εις βάρος της.

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«Ήταν ο μόνος τρόπος να μου δείξουν ότι δεν μπορώ να ξεφύγω»

Όπως καταγγέλλει η Rebecca, η συμπεριφορά των «μάνατζερ» της άλλαξε δραματικά μέσα σε λίγες εβδομάδες. Από τον θαυμασμό πέρασαν στον απόλυτο έλεγχο: απαγόρευση εξόδων με φίλους, προσβολές για την εμφάνισή της και, τελικά, την κατάληψη του λογαριασμού της. Όταν η Rebecca προσπάθησε να ανακτήσει τον έλεγχο, τα μηνύματα έγιναν απειλητικά: «Θα σας ξεπαστρέψω, εσένα και την κόρη σου».

Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα. Αφού έσπασαν το παράθυρο του σπιτιού της, ακολούθησε η εισβολή δύο μασκοφόρων, οι οποίοι την έπνιξαν και την κακοποίησαν σωματικά, αφήνοντάς την με εμφανή τραύματα. «Ήταν ο μόνος τρόπος να μου δείξουν ότι δεν μπορώ να ξεφύγω», περιγράφει η ίδια.

🚨 BBC Investigation: Dark Side of the OnlyFans Agency Industry



A major BBC investigation has uncovered allegations that some third-party OnlyFans management agencies ("OFMs") are exploiting creators through coercion, intimidation, financial manipulation, and threats.



📌 Key… pic.twitter.com/ckw7T9XLIJ — Emmanuel – Big Tech & AI Investor (@EmmanuelInvest) June 15, 2026

Η περίπτωση της Rebecca δεν είναι μεμονωμένη. Η έρευνα του BBC, που περιλαμβάνει μαρτυρίες 60 μοντέλων αποκαλύπτει μια βιομηχανία που λειτουργεί συχνά στο περιθώριο του νόμου. Σε αυτές τις ομάδες, οι πράκτορες, έχοντας διεισδύσει σε κλειστές ομάδες στο Telegram, ανταλλάσσουν «τεχνικές» για το πώς θα «παγιδεύσουν» μια δημιουργό: κλέβουν κωδικούς, αλλάζουν στοιχεία πληρωμής για να καρπώνονται τα έσοδα και χρησιμοποιούν τον εκφοβισμό ως εργαλείο διατήρησης της κυριαρχίας τους.

Η απροθυμία της εταιρείας να βοηθήσει

Παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες, το OnlyFans –μια εταιρεία με δισεκατομμύρια σε έσοδα–δηλώνει ότι δεν φέρει ευθύνη για τις ιδιωτικές συμβατικές σχέσεις των δημιουργών με τρίτους και ότι διαθέτει μηχανισμούς ασφαλείας.

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Πολλοί «μάνατζερ» επιβάλλουν συμβόλαια «δουλείας», απαιτώντας προμήθειες που φτάνουν το 70%, ενώ εξαναγκάζουν τις δημιουργούς σε παραγωγή περιεχομένου που οι ίδιες δεν επιθυμούν. Δημιουργοί όπως η Leanne περιγράφουν την αίσθηση της απόλυτης ταπείνωσης, όταν είδαν το περιεχόμενό τους να πωλείται σε εξευτελιστικές τιμές, παρά τις αντίθετες υποσχέσεις των μάνατζέρ τους.

Η Rebecca, έχοντας πλέον μετακινηθεί σε ένα νέο πρακτορείο που διοικείται αποκλειστικά από γυναίκες, συνεχίζει να μοιράζεται την ιστορία της ως προειδοποίηση: «Κάντε έρευνα πριν εμπιστευτείτε τον οποιονδήποτε. Μην αφήσετε την ανάγκη για επιτυχία να σας τυφλώσει απέναντι στον κίνδυνο», είπε στο BBC.