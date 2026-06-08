Υπάλληλος κατέληξε στη ΜΕΘ όταν συνάδελφός του φέρεται να του πέταξε καυτό λάδι - Φωτογραφία από Χ

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Ένας 20χρονος εργαζόμενος στα McDonald’s της Καλιφόρνια, ο Τζέικομπ Σμιθ, δίνει μάχη στη ΜΕΘ έχοντας υποστεί βαριά εγκαύματα δευτέρου βαθμού σε πρόσωπο και σώμα, όταν συνάδελφός του του πέταξε καυτό λάδι. Το περιστατικό συνέβη στις 30 Μαΐου και οι αρχές προχώρησαν ήδη στη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη, του 23χρονου Τζαλάνι Μπλουέτ.

Υπάλληλος πέταξε καυτό λάδι σε συνάδελφό του

«Αυτό που θα έπρεπε να είναι μια φυσιολογική μέρα στη δουλειά μετατράπηκε σε εφιάλτη», ανέφερε η μητέρα του θύματος, Άμπερ Σμιθ, σε διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης.

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Όπως περιέγραψε, ο γιος της βρισκόταν σε ένα γραφείο όταν αντιλήφθηκε ξαφνικά μια κίνηση από την άκρη του ματιού του. «Γύρισε το κεφάλι του και το καυτό λάδι κατέληξε πάνω του», είπε η ίδια στο KCRA.

Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει κάποιο κίνητρο για την επίθεση, ενώ σύμφωνα με τη μητέρα του 20χρονου ούτε ο ίδιος μπορεί να εξηγήσει τι προκάλεσε το περιστατικό.

McDonald’s employee in ICU after coworker allegedly threw hot oil on him: ‘Why would he do this to me?’



Jacob Smith, 20, has been hospitalized in the ICU for more than a week with severe burns across his face, neck, arm an back in the May 30 attack blamed on fellow McDonald’s… pic.twitter.com/X9t8gjbSqg — Blanche Victoria (@tammytabby) June 7, 2026

«Με διέλυσε όταν με κοίταξε και με ρώτησε: “Γιατί να μου το κάνει αυτό;”», ανέφερε η μητέρα του.

Σύμφωνα με την Νew York Post, ο νεαρός νοσηλεύεται στη ΜΕΘ καθώς έχει φρικτούς πόνους από τα τραύματα. Οι γιατροί προσπαθούν να περιορίσουν την έκταση των εγκαυμάτων ώστε να αποφευχθούν εκτεταμένα μοσχεύματα δέρματος.

Ο Μπλουέτ αντιμετωπίζει πολλαπλές κακουργηματικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης, και κρατείται χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης στις φυλακές της κομητείας Σάτερ.

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«Θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη»

Ο 20χρονος, ο οποίος είναι αρραβωνιασμένος, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, όπου λαμβάνει εξειδικευμένη φροντίδα. Όπως εξήγησε η μητέρα του, οι πόνοι που βιώνει είναι τόσο έντονοι, ώστε δεν μπορεί να λάβει την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή εκτός Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.

«Ο πόνος που περνά είναι τόσο βασανιστικός, που δεν μπορούν να του χορηγήσουν το επίπεδο παυσίπονων που χρειάζεται έξω από τη ΜΕΘ», είπε. Οι γιατροί προσπαθούν να περιορίσουν την έκταση των εγκαυμάτων, ώστε να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η ανάγκη για μεταμόσχευση δέρματος.

Μετά την επίθεση, ο Τζαλάνι Μπλούετ εγκατέλειψε το κατάστημα. Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Σάτερ τον είχε δηλώσει ως αγνοούμενο, αναφέροντας ότι θεωρούνταν άτομο σε κίνδυνο λόγω ιατρικής διάγνωσης και ευαλωτοτήτων.

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Λίγο αργότερα εντοπίστηκε, συνελήφθη και σε βάρος του απαγγέλθηκαν πολλαπλές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων και σωματική επίθεση που προκάλεσε σοβαρή σωματική βλάβη. Κρατείται στη φυλακή της κομητείας Σάτερ χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης. Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στην επίθεση.

«Θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θέλω να εκτίσει την ποινή που πρέπει για αυτό που έκανε στον γιο μου», δήλωσε η Άμπερ Σμιθ. «Δεν του εύχομαι κάτι κακό. Θέλω απλώς να καταλάβει πραγματικά τι έκανε και τον φρικτό πόνο που προκάλεσε στον γιο μου», πρόσθεσε.

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