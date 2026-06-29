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Ο Ιμπραϊμ Αφελάι εμφανίστηκε σε εκπομπή της ολλανδικής τηλεόρασης, δηλώνοντας ξεκάθαρα την προτίμησή του στο Μαρόκο στο παιχνίδι των «32» του Μουντιάλ 2026 κόντρα στην Ολλανδία.

«Σε αυτόν τον συγκεκριμένο αγώνα, η καρδιά μου είναι με το Μαρόκο, απλώς επειδή οι ρίζες μου είναι μαροκινές. Οι γονείς μου είναι από το Μαρόκο και η οικογένειά μου ζει εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Who are you supporting, really?



Affelay : "For this particular match, my heart is with Morocco."



Can you explain why?



Afellay: My roots are in Morocco, my parents are from there, and my family lives there. What more of an explanation do I need to give?



(1/2) pic.twitter.com/yInflWhIxY — 11LIONS.NL🦁 (@11LionsNL) June 28, 2026

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού γεννήθηκε στην Ολλανδία το 1986 από Μαροκινούς γονείς. Αγωνιζόταν κυρίως ως επιθετικός μέσος και εξτρέμ, ξεχωρίζοντας για την τεχνική του κατάρτιση, την ταχύτητα και την ικανότητά του στη δημιουργία φάσεων.

Έχει περάσει από αρκετές ομάδες, μεταξύ των οποίων η Μπαρτσελόνα, η Σάλκε, ο Ολυμπιακός, η Στόουκ Σίτι και η PSV Αιντχόφεν, ενώ με την Εθνική Ολλανδίας κατέγραψε 53 συμμετοχές και 7 γκολ, συμμετέχοντας στο Μουντιάλ του 2010 και το Euro 2012.

«Είμαι πολύ ευγνώμων στην Ολλανδία, αλλά αυτό οφειλόταν στην απόδοση και τις ικανότητές μου. Δεν επιλέχθηκα για την ολλανδική ομάδα επειδή είμαι καλός άνθρωπος, αλλά επειδή το άξιζα», τόνισε ο Αφελάι σχετικά με την παρουσία του στην Εθνική Ομάδα. Τα σχόλια του πρώην ποδοσφαιριστή προκάλεσαν αντιδράσεις.

«Νομίζω ότι ο Αφελάι είναι ένας εξαιρετικός τύπος. Αλλά εδώ βλέπετε την απόδειξη ότι πολλοί άνθρωποι που γεννήθηκαν εδώ δεν αισθάνονται Ολλανδοί. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, αλλά σταματήστε να το απορρίπτετε ως ακροδεξιό κάθε φορά που κάποιος το επισημαίνει!», γράφουν οι Ολλανδοί στα social media.

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«Ούτε καν ο αθλητισμός δεν οδηγεί σε μεγαλύτερη ενσωμάτωση. Ακόμα και ο Αφελέι, που οφείλει τα ΠΑΝΤΑ στην Ολλανδία, εξακολουθεί, όταν έρχεται η ώρα, να είναι ένας Μαροκινός από την αρχή μέχρι το τέλος. Γιατί; Επειδή οι ρίζες του βρίσκονται εκεί», τονίζουν οι Ολλανδοί, με έναν φίλο των «Οράνιε» να γράφει: «Μην ξαναπροσκαλέσετε ποτέ τον Αφελάι. Τι ηλ@@@ος».

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