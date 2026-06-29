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Απίστευτες εικόνες ανθρωπιάς και fair play από τους οπαδούς της Αργεντινής έγιναν viral στο Μουντιάλ 2026, όταν φίλοι της “αλμπισελέστε” βρήκαν χαμένο πορτοφόλι και το χρησιμοποίησαν για να εντοπίσουν άμεσα τον ιδιοκτήτη του μέσα στο πλήθος έξω από το γήπεδο.

Μετά τη νίκη της Αργεντινής με 3-1 επί της Ιορδανίας, που έστειλε την ομάδα στους “32” της διοργάνωσης, οι πανηγυρισμοί έξω από το γήπεδο πήραν απρόσμενη τροπή. Ένας οπαδός εντόπισε πορτοφόλι πεσμένο στο έδαφος και, αντί να το παραδώσει απλώς, αποφάσισε μαζί με άλλους φιλάθλους να ψάξει τον κάτοχο με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

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An Argentina fan lost his wallet…



The guy who found it turned the owner's name into a chant to track him down… It worked!



Football fans are the greatest. 👏🇦🇷 pic.twitter.com/YRlWWej5pm — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) June 28, 2026

Διαβάζοντας το όνομα από την ταυτότητα που υπήρχε μέσα, άρχισαν να το φωνάζουν ρυθμικά, μετατρέποντάς το σε σύνθημα που ακούστηκε σε όλη την περιοχή.

Το όνομα «Χουάν Μανουέλ Μοντέρο» δόνησε το πλήθος, ενώ οι οπαδοί τον σήκωσαν ψηλά για να διευκολύνουν την αναζήτηση. Λίγα λεπτά αργότερα, ο ιδιοκτήτης εντοπίστηκε και παρέλαβε το πορτοφόλι του, με το σκηνικό να εξελίσσεται σε αυθόρμητο πανηγύρι, σαν να είχε σημειωθεί γκολ της Αργεντινής.