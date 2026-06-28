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Ακόμη και η Νότια Κορέα ξεκίνησε το Παγκόσμιο Κύπελλο με τις καλύτερες προσδοκίες, νικώντας την Τσεχία, το κλίμα ευφορίας γρήγορα ανατράπηκε, μετά την ήττα από το Μεξικό και τη Νότια Αφρική.

Ο πρόεδρος της χώρας, Λι Τζάε Μιουνγκ, με ποστάρισμα του στο Χ έκανε λόγο «ευνοιοκρατία» στις επιλογές των ποδοσφαιριστών της αποστολής και εξαπέλυσε επίθεση κατά του ομοσπονδιακού προπονητή, Χονγκ Μιουνγκ-μπο, ενώ παράλληλα ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού, για τα πεπραγμένα της εθνικής στο Μουντιάλ.

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Θύμα αυτής τηε υπόθεσης ήταν ο ίδιος ο προπονητής της ομάδας που δέχθηκε έντονη κριτική, ενώ οι συμπατριώτες του απαγορεύουν την είσοδο σε εστιατόρια και σούπερ μάρκερ.

Usai gagal lolos ke fase gugur, Pemilik minimarket di Korea memasang papan pengumuman yang menyatakan bahwa Hong Myung-bo 🇰🇷 dilarang masuk ke toko tersebut.



KERASSS pic.twitter.com/kWUfF4VsI1 June 28, 2026

Παράλληλα, το τηλεοπτικό κανάλι «KBS» έβαλε… μπλερ, δηλαδή θόλωσε την εικόνα του Χονγκ Μιούνγκ-Μπο την ώρα που έκανε δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με τη Νότια Αφρική.

Suite à la défaite choc de la #Corée du Sud 🇰🇷contre l’Afrique du Sud à la Coupe du Monde 2026, la chaîne KBS furieuse du fiasco, le média a été jusqu'à flouter comme un criminel le visage du sélectionneur Hong Myung-bo. pic.twitter.com/dwBYBq8l7G — AsieNews (@AsiaNews_FR) June 28, 2026

Το αντιμετώπισε έτσι σαν… εγκληματία και έδειξε ότι τον θεωρεί – όπως και ο πρόεδρος της χώρας βέβαια – υπεύθυνο για το φιάσκο!

Μέσα σε αυτό το κλίμα, υπολογίζοντας και τις απειλές κατά της ζωής του στα social media, ο Χονγκ Μιουνγκ-μπο αποφάσισε να παραιτηθεί, έπειτα από μια διετία στο τιμόνι της εθνικής ομάδας της χώρας του.

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Hong Myung-bo Announces Resignation:



"I deeply apologize to the Korean public who supported our team. Today, I am stepping down. Taking this job was never an easy choice, but from the moment I accepted it, my only focus was to fulfill my duties responsibly until the end." pic.twitter.com/92FE51e6ge — Korea Football News (@KORFootballNews) June 28, 2026

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από το κορεατικό κοινό που στήριξε την ομάδα μας. Σήμερα, παραιτούμαι. Η ανάληψη αυτής της θέσης δεν ήταν ποτέ εύκολη επιλογή, αλλά από τη στιγμή που την αποδέχτηκα, η μόνη μου μέριμνα ήταν να εκπληρώσω τα καθήκοντά μου υπεύθυνα μέχρι το τέλος», είπε χαρακτηριστικά.

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