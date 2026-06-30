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Ο αποκλεισμός της Γερμανίας από το Μουντιάλ 2026 έχει προκαλέσει πανικό στη χώρα. Η διαδικασία των πέναλτι και το έκτο κρίσιμο το οποίο ανέλαβε ο Τζόναθαν Τα να εκτελέσει έχει σηκώσει μεγάλη κουβέντα, με τον Λέον Γκορέτσκα να είναι στο προσκήνιο.

🇩🇪🚨ALEMANIA | ESCÁNDALO



Kimmich le preguntó DOS veces a Goretzka si quería patear el 6to penal, el decisivo. Goretzka se negó las 2 veces por cagón



Al final terminó yendo el pobre Tah que nunca había pateado un penal en su vida. Por supuesto lo erró y Alemania quedó eliminado pic.twitter.com/30FOmrzEU0 Advertisement Advertisement June 30, 2026

Ο Τζόσουα Κίμιχ φαίνεται σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί να ρωτά τον Λέον Γκορέτσκα δύο φορές λίγο πριν έρθει η στιγμή για την εκτέλεση του έκτου μοιραίου πέναλτι της διαδικασίας που έφερε την Γερμανία μία ανάσα μακριά από τον αποκλεισμό. Ο μέσος της Μπάγερν αρνήθηκε και ο Τα έπρεπε να πάει στην γραμμή για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Πέρα από τον Γκορέτσκα την εκτέλεση φαίνεται πως αρνήθηκαν επίσης, οι Άντον, Μπράουν και Τιό. Ο Τα δεν φοβήθηκε την ευθύνη σαν τους συμπαίκτες του, όμως το πιο κρίσιμο πέναλτι ήταν στα πόδια ενός παίκτη που δεν έχει βρεθεί ποτέ σε αντίστοιχη κατάσταση.

Η εκτέλεση του κεντρικού αμυντικών των «πάντσερ» κατέληξε άουτ και ο Κανάλε στην τελευταία εκτέλεση της Παραγουάης νίκησε τον Νόιερ για να στείλει την ομάδα του στους «16».

Ο αποκλεισμός από την Παραγουάη ήταν ο τρίτος διαδοχικός πριν τη φάση των «16» του Μουντιάλ και αυτό έχει φέρει, όπως είναι λογικό, μεγάλη απογοήτευση και κουβέντα γύρω από την Εθνική ομάδα της Γερμανίας.