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Η λοίμωξη έχει οδηγήσει σε χιλιάδες κρούσματα και δεκάδες νοσηλείες σε πολλές αμερικανικές πολιτείες, προκαλώντας έντονα γαστρεντερικά προβλήματα στους ασθενείς.

Η εταιρεία Taco Bell απέσυρε προσωρινά το μολυσμένο συστατικό από την εφοδιαστική της αλυσίδα σε εθνικό επίπεδο για την προστασία των καταναλωτών.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η ασθένεια μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση και να διαρκέσει πάνω από έναν μήνα χωρίς την απαραίτητη ιατρική θεραπεία.

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Οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ένα παράσιτο που εντοπίστηκε σε μαρούλι, το οποίο χρησιμοποιούσε η αλυσίδα εστιατορίων Taco Bell, ευθύνεται για την επιδημία εντερικής λοίμωξης που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), ομοσπονδιακή έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μόλυνση που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα προήλθε από Μεξικανό προμηθευτή μαρουλιών. Τα προϊόντα του συγκεκριμένου προμηθευτή χρησιμοποιήθηκαν σε εστιατόρια Taco Bell σε πέντε αμερικανικές πολιτείες.

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Περισσότεροι από 1.644 άνθρωποι σε πέντε πολιτείες των ΗΠΑ -Ιντιάνα, Κεντάκι, Μίσιγκαν, Οχάιο και Δυτική Βιρτζίνια- διαγνώστηκαν με κυκλοσπορίαση, μια ασθένεια που προκαλεί, μεταξύ άλλων συμπτωμάτων, έντονη και «εκρηκτική» διάρροια. Το παράσιτο οδήγησε επίσης σε 94 νοσηλείες.

Όπως διευκρινίζει το CDC, όλα τα καταγεγραμμένα περιστατικά συνδέονται με το μολυσμένο μαρούλι που είχαν προμηθευτεί καταστήματα της Taco Bell. Από την πλευρά της, η Taco Bell ανακοίνωσε ότι το συγκεκριμένο συστατικό που προερχόταν από τον επίμαχο προμηθευτή αποσύρεται προσωρινά από την εφοδιαστική της αλυσίδα σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, η εταιρεία ανέφερε ότι σε ορισμένες πολιτείες το προϊόν θα αντικατασταθεί μέσα σε 24 ώρες.

«Θεωρούμε ότι η δημόσια υγεία αποτελεί κοινή ευθύνη των εστιατορίων, των προμηθευτών τους και των αρμόδιων αρχών και είμαστε υπερήφανοι που ενεργούμε πάντα γρήγορα και προληπτικά για την προστασία των πελατών μας», ανέφερε χαρακτηριστικά η αλυσίδα.

Federal health officials say Taylor Farms is the likely source of the nationwide cyclosporiasis outbreak that has sickened people in at least 34 states. The California supplier provides lettuce to Taco Bell and major retailers including Walmart, Target and Whole Foods.… pic.twitter.com/20YXdHme7G — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) July 17, 2026

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, χωρίς την κατάλληλη θεραπεία, η κυκλοσπορίαση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από έναν μήνα και να οδηγήσει σε αφυδάτωση. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θεωρείται θανατηφόρα ασθένεια.

Ιδιαίτερα έντονα έχει πληγεί φέτος η πολιτεία του Μίσιγκαν, όπου οι υγειονομικές αρχές έχουν καταγράψει περισσότερα από 5.000 κρούσματα της λοίμωξης.

Με πληροφορίες από The Guardian