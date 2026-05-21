Ένα σπάνιο στέλεχος του ιού Έμπολα ώθησε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος για την δημόσια υγεία.

Τα περισσότερα κρούσματα έχουν σημειωθεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με περισσότερους από 130 ύποπτους θανάτους και σχεδόν 400 ύποπτες μολύνσεις.

Τι είναι ο ιός έμπολα Μπουντιμπούγκιο;

Η τρέχουσα επιδημία Έμπολα – που μέχρι στιγμής περιορίζεται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα ​​- οφείλεται σε ένα σπάνιο στέλεχος του ιού γνωστό ως Μπουντιμπούγκιο, το οποίο πήρε το όνομά του από την επαρχία της Ουγκάντα, όπου εντοπίστηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας το 2007-2008.

Μια άλλη επιδημία Μπουντιμπούγκιο σημειώθηκε το 2012 στη ΛΔΚ.

Το Bundibugyo σκοτώνει το 30% έως 40% των ατόμων που προσβάλλονται καθιστώντας το λιγότερο θανατηφόρο από το πιο κοινό στέλεχος του Ζαΐρ, το οποίο προκαλεί θάνατο σε ποσοστό έως και 90%, σύμφωνα με μια παγκόσμια μελέτη, που δημοσιεύτηκε το 2024.

Το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο είναι ένα από τα τέσσερα είδη του γένους ιού Έμπολα που προκαλούν απειλητικές για τη ζωή ασθένειες στους ανθρώπους.

Όλοι οι ιοί Έμπολα μεταδίδονται μέσω άμεσης επαφής με τα σωματικά υγρά μολυσμένων ζώων ή ανθρώπων ή με αντικείμενα που έχουν μολυνθεί με τέτοια υγρά.

Η μετάδοση σωματικών υγρών αποτελεί ιδιαίτερο κίνδυνο για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Ένας Αμερικανός γιατρός που εργάζεται στη ΛΔΚ έχει μολυνθεί κατά την τρέχουσα επιδημία.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι ιοί Έμπολα προκαλούν αρχικά συμπτώματα γρίπης, όπως πυρετό, κόπωση, αδιαθεσία, μυϊκούς πόνους, πονοκέφαλο και πονόλαιμο, τα οποία μπορεί να ξεκινήσουν ξαφνικά, ακολουθούμενα από έμετο και διάρροια και τελικά από εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία και πολυοργανική ανεπάρκεια.

Υπάρχουν θεραπείες;

Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή φάρμακα για τον ιό Έμπολα Μπουντιμπούγκιο. Θα απαιτηθεί άδεια έκτακτης χρήσης για την ανάπτυξη οποιωνδήποτε πειραματικών θεραπειών ή υπαρχουσών θεραπειών που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές έναντι άλλων στελεχών.

Πιθανοί υποψήφιοι που έχουν βοηθήσει στον έλεγχο του Μπουντιμπούγκιο σε δοκιμές σε μη ανθρώπινα πρωτεύοντα περιλαμβάνουν την Merck (MRK.N), το MBP 134 της Mapp Biopharmaceutical και το VesiculoVax της Auro Vaccines.

Η NanoViricides (NNVC.A) δήλωσε ότι το πειραματικό αντιιικό φάρμακο NV-387, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κλινικές δοκιμές κατά του mpox, θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικό έναντι του στελέχους Μπουντιμπούγκιο. Μιμείται τις πρωτεΐνες της επιφάνειας των ανοσοκυττάρων στις οποίες προσκολλώνται όλοι οι ιοί Έμπολα και θα μπορούσε έτσι να λειτουργήσει ως δόλωμα για να «απορροφήσει» τον ιό και να τον εμποδίσει να προσκολληθεί σε υγιή κύτταρα.

Νωρίτερα στο στάδιο της ανάπτυξης, ένα εμβόλιο mRNA που αναπτύσσεται στην Κίνα έχει δείξει πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα κατά του Μπουντιμπούγκιο σε ποντίκια, αλλά δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί σε πρωτεύοντα θηλαστικά.

Προς το παρόν, οι προσπάθειες αντιμετώπισης θα βασίζονται σε μέτρα δημόσιας υγείας, όπως η ταχεία ανίχνευση κρουσμάτων, η απομόνωση, η ιχνηλάτηση επαφών, η πρόληψη και ο έλεγχος των λοιμώξεων, οι ασφαλείς ταφές, δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Δρ. Ντανιέλα Μάννο της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου.

«Αυτά τα μέτρα ήταν κρίσιμα για τον τελικό έλεγχο της επιδημίας Έμπολα στη Δυτική Αφρική το 2014-2016, της μεγαλύτερης επιδημίας Έμπολα που έχει καταγραφεί ποτέ, και εάν εφαρμοστούν γρήγορα και αποτελεσματικά, μπορούν επίσης να βοηθήσουν στον έλεγχο αυτής της επιδημίας», όπως είπε.

Τα διαγωνστικά τεστ

Υπάρχουν τεστ για το Μπουντιμπούγκιο, αλλά δεν χρησιμοποιούνται ευρέως.

Η αρχική ανάλυση δειγμάτων στην τρέχουσα έξαρση χρησιμοποιώντας τυπικές εξετάσεις δεν ανίχνευσε τις μολύνσεις.

«Επειδή οι πρώτες εξετάσεις αναζήτησαν λάθος στέλεχος του Έμπολα, πήραμε ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα και χάσαμε εβδομάδες χρόνου απόκρισης», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Δρ.Μάθιου Κάβάνακ διευθυντής του Κέντρου Παγκόσμιας Πολιτικής Υγείας και Πολιτικής του Πανεπιστημίου Τζορτζτάουν στην Ουάσινγκτον.

«Μέχρι να σημάνει συναγερμός, ο ιός είχε ήδη μετακινηθεί κατά μήκος των κύριων οδών μεταφοράς και είχε διασχίσει τα σύνορα».

Οι διαφορές από άλλα στελέχη

Οι διαφορές στη γενετική σύνθεση,μεταξύ του Μπουντιμπούγκιο και άλλων ιών Έμπολα επηρεάζουν τη μολυσματικότητά του, ή τη μολυσματικότητά του, τη διάγνωσή του και τη διαθεσιμότητα ιατρικών θεραπειών.

Σε σύγκριση με το στέλεχος Ζαΐρ, το οποίο αναπαράγεται γρήγορα για να φτάσει σε υψηλά επίπεδα στο σώμα του ασθενούς, το Μπουντιμπούγκιο αναπαράγεται πιο αργά.

Είναι επίσης πιο αργό στην εισβολή, την απενεργοποίηση και τη θανάτωση των ανοσοκυττάρων, τελικά παραλύοντας την ανοσολογική άμυνα του ασθενούς.

Οι περίοδοι επώασης για το Μπουντιμπούγκιο και τον ιό Ζαΐρ είναι σχεδόν πανομοιότυπες, ωστόσο, κατά μέσο όρο 8 έως 10 ημέρες, αλλά μερικές φορές διαρκούν έως και τρεις εβδομάδες.

Μια πρόσφατη μελέτη, για τους επιζώντες της επιδημίας Μπουντιμπούγκιο του 2007 που διαπίστωσαν επίμονα συμπτώματα και ανοσολογικές και μεταβολικές αλλοιώσεις, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι συνολικά, το Μπουντιμπούγκιο μπορεί να έχει λιγότερο σοβαρές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο ήπαρ και τα νεφρά από το στέλεχος Ζαΐρ.