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Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς ανακοίνωσε τη γέννηση του τέταρτου παιδιού του με τη σύζυγό του, Ούσα Βανς. Το αγοράκι, που πήρε το όνομα Άλεκ Νιλ Βανς, ήρθε στον κόσμο το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με ανακοίνωση του αντιπροέδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Βανς ανέφερε ότι τόσο η σύζυγός του όσο και το νεογέννητο είναι καλά στην υγεία τους, ενώ τα τρία μεγαλύτερα παιδιά της οικογένειας υποδέχθηκαν με χαρά τον νέο τους αδελφό. Παράλληλα, ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό του στρατιωτικού νοσοκομείου Walter Reed για τη φροντίδα που παρείχε.

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Πηγή: Reuters

Σύμφωνα με το BBC, πρόκειται για την πρώτη γέννηση παιδιού εν ενεργεία αντιπροέδρου των ΗΠΑ εδώ και περισσότερα από 150 χρόνια. Ο Τζέι Ντι και η Ούσα Βανς έχουν ήδη τρία παιδιά, τον 9χρονο Γιούαν, τον 6χρονο Βιβέκ και την 4χρονη Μιραμπέλ.

Η Ούσα Βανς, το γένος Τσιλουκούρι, γεννήθηκε στην Καλιφόρνια από γονείς ινδικής καταγωγής. Γνώρισε τον σύζυγό της το 2010, όταν και οι δύο σπούδαζαν στη Νομική Σχολή του Γέιλ.

Ο Τζέι Ντι Βανς έχει επανειλημμένα υποστηρίξει την ανάγκη αύξησης των γεννήσεων στις ΗΠΑ. Στο πρόσφατο βιβλίο του αναφέρθηκε και στην απόφαση της οικογένειας να αποκτήσει ακόμη ένα παιδί, σημειώνοντας ότι η γέννηση του γιου του ήρθε σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο για τους ίδιους.

(Με πληροφορίες από BBC)