Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πρόταση για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες διαβιβάστηκε στην Τεχεράνη μέσω διαμεσολαβητών, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters. Η πρόταση προβλέπει δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, με στόχο να δοθεί χρόνος για την αναζήτηση τρόπων επανενεργοποίησης της προσωρινής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί τον περασμένο μήνα.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, Εσκαντάρ Μομενί, αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα το Πακιστάν, χώρα που έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πηγή του πακιστανικού υπουργείου Εσωτερικών που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Advertisement

Advertisement

Η ίδια πηγή επιβεβαίωσε ότι ο Ιρανός υπουργός θα έχει συναντήσεις με Πακιστανούς αξιωματούχους στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει εάν η επίσκεψή του σχετίζεται άμεσα με τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Ισλαμαμπάντ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών είχε δηλώσει ότι οι διπλωματικές επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται μέσω μεσολαβητών, παρά το γεγονός ότι ο αμερικανικός στρατός εξακολουθεί να πραγματοποιεί βομβαρδισμούς σε ιρανικό έδαφος.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν «ολοκληρωτικό» πόλεμο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας παράλληλα για τις επιπτώσεις που θα έχει η κατάσταση στην ιρανική οικονομία.

«Η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αντιμετωπίζει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, προσθέτοντας ότι οι Ιρανοί πολίτες θα πρέπει να «αποδεχθούν τις φυσικές συνέπειες αυτής της αντίστασης», σύμφωνα με δηλώσεις που δημοσίευσε ο ιστότοπος της ιρανικής προεδρίας.

Με πληροφορίες από Reuters