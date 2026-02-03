Η Ουκρανία συμφώνησε με τους δυτικούς εταίρους της ότι τυχόν συνεχείς ρωσικές παραβιάσεις σε περιπτωση που επιτευχθεί μια εκεχειρία με τη Ρωσία, θα πυροδοτήσουν μια συντονισμένη στρατιωτική αντίδραση από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα την πληροφορία.

Το σχέδιο συζητήθηκε επανειλημμένα τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο μεταξύ Ουκρανών, Ευρωπαίων και Αμερικανών αξιωματούχων και θα περιλαμβάνει μια πολυεπίπεδη απάντηση σε τυχόν παραβιάσεις από τη Ρωσία μιας συμφωνημένης εκεχειρίας.

Σύμφωνα με την πρόταση, οποιαδήποτε ρωσική παραβίαση της εκεχειρίας θα προκαλέσει απάντηση εντός 24 ωρών, ξεκινώντας με μια διπλωματική προειδοποίηση και, εάν χρειαστεί, δράση από τον ουκρανικό στρατό για να σταματήσει η παραβίαση, ανέφερε η εφημερίδα.

Εάν οι εχθροπραξίες συνεχιστούν πέραν αυτού, θα υπάρξει μια δεύτερη φάση παρέμβασης με τη χρήση δυνάμεων από τον λεγόμενο συνασπισμό των προθύμων, ο οποίος περιλαμβάνει πολλά μέλη της ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και την Τουρκία, ανέφερε η έκθεση.

Σε περίπτωση εκτεταμένης επίθεσης, μια συντονισμένη απάντηση από μια δύναμη που υποστηρίζεται από τη Δύση, στην οποία θα ενσωματωθεί ο στρατός των ΗΠΑ, θα ενεργοποιηθεί 72 ώρες μετά την αρχική παραβίαση.

Σημειώνεται πως Τετάρτη και Πέμπη, απεσταλμένοι από το Κίεβο, τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον θα έχουν μια ακόμη συνάντηση στο Άμπου Ντάμπι για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Ρωσική επίθεση στο Κίεβο

Στο εμταξύ, ηη Ρωσία επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της νύκτας στην Ουκρανία με 450 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και περισσότερους από 60 πυραύλους, όπως υποστήριξε ο ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα, προσθέτοντας πως η Μόσχα περίμενε να πέσουν οι θερμοκρασίες πριν επιτεθεί στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας.

«Ούτε οι αναμενόμενες διπλωματικές προσπάθειες αυτή την εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι ούτε οι υποσχέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες τον εμπόδισαν να συνεχίσει την τρομοκρατία εναντίον απλών ανθρώπων στον πιο σκληρό χειμώνα», έγραψε ο Σίμπιχα στο X.

Ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο Κίεβο και στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, και σε άλλα αστικά κέντρα, δήλωσαν αξιωματούχοι, προκαλώντας πυρκαγιές και καταφέρνοντας νέα πλήγματα στην ενεργειακή υποδομή.

Από τα πλήγματα τραυματίσθηκαν τέσσερις άνθρωποι, έκαναν γνωστό αξιωματούχοι στις δύο μεγαλύτερες πόλεις. Πραγματοποιήθηκαν την παραμονή των επόμενων σχεδιαζόμενων τριμερών συνομιλιών, Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί ήδη σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Στο Κίεβο, όπου η θερμοκρασία έπεσε τη νύκτα σχεδόν στους 20 βαθμούς Κελσίου υπό το μηδέν, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ισχυρές εκρήξεις μετά τα μεσάνυχτα, λέγοντας ότι έγινε επίθεση τόσο με πυραύλους όσο και με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Τα πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε πέντε συνοικίες, πλήττοντας συγκροτήματα διαμερισμάτων και ένα κτίριο που στέγαζε έναν παιδικό σταθμό, δήλωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας.

Ο αεροπορικός συναγερμός παρέμεινε σε ισχύ για περισσότερο από πέντε ώρες.