Την απόκτηση ολόκληρου του Ντονέτσκ, ακόμη και των τελευταίων 5.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων που εξακολουθούν να κατέχουν οι Ουκρανοί, απαιτεί από τον Τραμπ η Μόσχα για να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με νέα έκθεση του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), η Ρωσία «στοχεύει στη υπογραφή μελλοντικών οικονομικών συμφωνιών ή συνομιλιών για τον στρατηγικό έλεγχο των εξοπλισμών, ώστε να ωθήσουν τον Τραμπ να αποδεχθεί τις ρωσικές απαιτήσεις για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης του Κρεμλίνου να αποκλειστεί η Ευρώπη από την ειρηνευτική διαδικασία».

Αυτό προκύπτει από τη δήλωση του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ την 1η Φεβρουαρίου, υποστηρίζοντας ότι από την έναρξη της δεύτερης θητείας Τραμπ, το Κρεμλίνο επιχειρεί συστηματικά να παρουσιάσει τη Ρωσία ως παγκόσμια δύναμη ισοδύναμη με τις ΗΠΑ και ως φυσικό διάδοχο της «υπερδύναμης» της Σοβιετικής Ένωσης.

Το ISW επισημαίνει ότι «εσωτερικές πληροφορίες» δείχνουν πως η Μόσχα προσπαθεί να παρουσίασει ένα πιο διπλωματικό προφίλ μιας υπεδύναμης που θέλει να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της περιφέρειας του Ντονέτσκ μέσω διπλωματικών και όχι στρατιωτικών μέσων.

Το Αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων

Οι απαιτήσεις της Μόσχας συμπίπτει με το αρχικό αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων το οποίο προέβλεπε την παράδωση των Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στη Ρωσία και το «πάγωμα» της γραμμής του μετώπου στις περιφέρειες της Ζαπορίζια και της Χερσώνας.

Μετά τις αντιδράσεις του Κιέβου η πρόταση κάνει λόγο για δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης ή «ελεύθερης οικονομικής ζώνης» στο Ντονέτσκ την οποία απέρριψε με τη σειρά του το Δεκέμβριο του 2025 ο Πούτιν.

«Οι Ρώσοι πιθανότατα θα συνεχίσουν να πιέζουν ώστε η Ουκρανία να παραδώσει ολόκληρη την περιφέρεια Ντονέτσκ, παρουσιάζοντάς το ως μετριοπαθή θέση και ως σημαντική “υποχώρηση”, προκειμένου να αποσπάσουν ανταλλάγματα που τελικά θα είναι στρατηγικά επιζήμια για την Ουκρανία», αναφέρει η έκθεση.

Το ISW τονίζει ότι η παράδοση του Ντονέτσκ θα συνιστούσε σοβαρό στρατηγικό σφάλμα, καθώς η Ρωσία δύσκολα θα μπορούσε να καταλάβει γρήγορα την περιοχή με στρατιωτικά μέσα, αλλά θα βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση για να εξαπολύσει νέες επιθέσεις στο μέλλον.

Νέες συνομιλίες στο Αμπου Ντάμπι

Ρώσοι και Ουκρανοί αναμένεται να συναντηθούν ξανά στο Άμπου Ντάμπι στις 4 και 5 Φεβρουαρίου για ένα νέο γύρο συνομιλιών υπό τους Αμερικανούς.

Ωστόσο και σε αυτή τη συνάντηση η παραχώρηση του Ντονέτσκ στη Ρωσία παραμένει «αγκάθι».

Ο Πούτιν πάντως επιμένει από το 2014, ότι η περιοχή είναι «ιστορικά ρωσική γη» και πρέπει να προστατευτούν οι ρωσόφωνοι πληθυσμοί του Ντονμπάς. Η Ρωσία έχει ήδη καταλάβει πλήρως την περιφέρεια Λουχάνσκ και το 2022 ανακοίνωσε την προσάρτηση άλλων τριών ουκρανικών περιφερειών: Ντονέτσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Η περιοχή του Ντονέτσκ που παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο περιλαμβάνει τη Σλοβιάνσκ, πόλη-σύμβολο, όπου ξεκίνησε το 2014 η φιλορωσική εξέγερση, να παραμένει υπό τον έλεγχο των Ουκρανών.