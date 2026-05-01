Ο Ρώσος υποστράτηγος, που τον έχουν χαρακτηρίσει «χασάπης της Μπούτσα» της Ουκρανίας, ήταν ο στόχος βομβιστικής επίθεσης από την οποία όπως φαίνεται γλίτωσε ο ίδιος και προκάλεσε τον θάνατο άλλου αξιωματικού σε στρατιωτικό οικισμό της Ρωσίας.

Ο υποστράτηγος Αζατμπέκ Ομουρμπέκοφ, ήταν διοικητής της μονάδας στο σφυροκόπημα της Μπούτσα, όπου εκατοντάδες άμαχοι σκοτώθηκαν.

Η επίθεση σε βάρος του σημειώθηκε σε πολυκατοικία στην περιοχή Knyaze-Volkonskoye-1, έναν κλειστό στρατιωτικό οικισμό στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Σύμφωνα με το VChK-OGPU, ένα κανάλι στο Telegram, που φέρεται να έχει διασυνδέσεις με τις υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας ο πραγματικός στόχος της επίθεσης ήταν ο υποστράτηγος Αζατμπέκ Ομουρμπέκοφ, γνωστός και ως «Χασάπης της Μπούτσα», λόγω του ρόλου του κατά την κατοχή της ουκρανικής πόλης το 2022.

Η βόμβα είχε τοποθετηθεί σε γραμματοκιβώτιο μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου ορόφου της πολυκατοικίας, ενώ οι δράστες είχαν εγκαταστήσει και κάμερα για να παρακολουθούν την έκρηξη. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έγινε λάθος στην επιλογή της εισόδου.

Αντί για τον Ομουρμπέκοφ, από την έκρηξη σκοτώθηκε ένας υφιστάμενός του, αντισυνταγματάρχης, ενώ ο ίδιος ο στρατηγός δεν τραυματίστηκε.



