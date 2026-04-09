Ο πρέσβης του Πακιστάν στις Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσε ότι ο Λίβανος καλύπτεται πλήρως από τη περιφερειακή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αντικρούοντας πρόσφατες δηλώσεις αξιωματούχων των ΗΠΑ και του Ισραήλ σχετικά με τις συνεχιζόμενες εντάσεις στα σύνορα του Λιβάνου.

Ο Ριζουάν Σαΐντ Σέιχ, πρέσβης του Πακιστάν στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του στο CNN την Τετάρτη ότι ο Λίβανος συμπεριλήφθηκε στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Υπενθυμίζεται πως το Πακιστάν είχε κυριαρχικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία.

Ο πρέσβης επισήμανε ότι η θέση της χώρας του επικεντρώνεται στη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας και στην αποτροπή οποιασδήποτε στρατιωτικής κλιμάκωσης. Μια τέτοια κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτεταμένες απώλειες ή να απειλήσει τη διεθνή ειρήνη. Πρόσθεσε ότι το Πακιστάν παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της συμφωνίας επί τόπου και καλεί όλα τα μέρη να τηρήσουν αυστηρά όσα έχουν συμφωνηθεί. Επίσης, προέτρεψε όλα τα μέρη να αποφύγουν οποιεσδήποτε μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Εξήγησε ότι το Πακιστάν συνεργάζεται με τους διεθνείς εταίρους του για την ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης και εποπτείας στο Λίβανο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα μέρη τηρούν την κατάπαυση του πυρός. Στόχος είναι η προστασία των αμάχων και της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας. Τόνισε ότι ο διάλογος και η διπλωματία αποτελούν τον καλύτερο τρόπο για την επίλυση των συγκρούσεων και την επίτευξη σταθερότητας στην περιοχή.

Ο πρέσβης τόνισε επίσης ότι το Πακιστάν θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες σχετικές χώρες για την παροχή πολιτικής και διπλωματικής υποστήριξης. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι ο Λίβανος θα παραμείνει μια ασφαλής περιοχή, προστατευμένη από τυχόν μελλοντικές εχθροπραξίες. Τόνισε την ανάγκη για ενιαίες διεθνείς προσπάθειες για τη διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή. Τόνισε επίσης τη σημασία της αποφυγής οποιωνδήποτε νέων στρατιωτικών ενεργειών.