Η συμφωνηθείσα εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς δεν κινδυνεύει με κατάρρευση, παρά τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα – τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές του παλαιστινιακού θύλακα, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 33ανθρώπους – όπως δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Εν πτήσει από την Ιαπωνία προς τη Νότια Κορέα, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο Air Force One ότι «τίποτα δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο» τη συμφωνηθείσα εκεχειρία.

Advertisement

Advertisement

Ο αμερικανός πρόεδρος δικαιολόγησε τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, επιρρίπτοντας την ευθύνη στη Χαμάς. «Σκότωσαν έναν ισραηλινό στρατιώτη, επομένως οι Ισραηλινοί αντεπιτέθηκαν» ως όφειλαν, είπε. Παράλληλα, απείλησε τη Χαμάς με αφανισμό «εάν δεν συμμορφωθεί».

Νωρίτερα, ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιθέσεις στη Γάζα με εντολή του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου για «άμεσα σε ισχυρά πλήγματα» εναντίον θέσεων της Χαμάς.

Φαίνεται πως επλήγησαν κοντά στο Αλ-Σίφα, το μεγαλύτερο εν λειτουργία νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας ενώ κατά τον Al Jazeera, ένας από τους πυραύλους έπεσε πίσω από το νοσοκομείο κοντά σε κτήριο που είχε πρόσφατα ανακαινιστεί και επαναλειτουργήσει.

Η έκρηξη προκάλεσε σκηνές χάους και πανικού μεταξύ ασθενών και ιατρικού προσωπικού μέσα στο νοσοκομείο. «Η επίθεση ήταν τεράστια», ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

Επίσης, υπάρχουν αναφορές πως επλήγη η περιοχή Χαν Γιουνίς και η πόλη της Γάζας.

Η απόφαση για τα ισραηλινά πλήγματα ήρθε αφού το Τελ Αβίβ κατηγόρησε τη Χαμάς πως παραβίασε τους όρους της εκεχειρίας, επιτιθέμενη εναντίον ισραηλινών δυνάμεων και αρνούμενη να επιστρέψει τις σορούς ομήρων. «Η Χαμάς παραβίασε το πλαίσιο μη επιστρέφοντας τους ομήρους και επιτιθέμενη στις δυνάμεις μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος Ντέιβιντ Μένσερ.

Advertisement

Επίσης, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσε ότι η Χαμάς «θα πληρώσει βαρύ τίμημα», κατηγορώντας την οργάνωση ότι επιτέθηκε σε στρατιώτες των IDF στη Γάζα και παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας.

«Η επίθεση εναντίον στρατιωτών των IDF από τη Χαμάς αποτελεί ξεκάθαρη υπέρβαση της κόκκινης γραμμής και ο στρατός θα απαντήσει με μεγάλη ισχύ. Η Χαμάς θα πληρώσει για την επίθεση και την παραβίαση της συμφωνίας για την επιστροφή των πεσόντων ομήρων», ανέφερε.

Hamas are lying about our hostages and here’s the proof:



Yesterday, Hamas terrorists were filmed removing body remains from a prepared structure and re-burying them nearby, before summoning Red Cross representatives to stage a false “discovery” for photographers.



Despite… pic.twitter.com/c9CkJo3msW Advertisement October 28, 2025

Όμως, υπάρχουν και κατηγορίες προς τη Χαμάς για το θέμα των ομήρων. Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο από drone στο οποίο υποστηρίζει ότι εμφανίζονται άνδρες της Χαμάς να βγάζουν μια σορό από κτήριο και να την σκεπάζουν με χώμα σε άλλο σημείο με στόχο να πείσουν τον Ερυθρό Σταυρό ότι «ανακάλυψαν» μια σορό. Σύμφωνα με το Ισραήλ το βίντεο καταγράφηκε τη Δευτέρα λίγες ώρες πριν η Χαμάς να παραδώσει λείψανα νεκρού Ισραηλινού ομήρου τα οποία, όμως, αποδείχθηκε ότι δεν ανήκαν σε αυτόν.Στα πλάνα φαίνονται δύο άνδρες να μεταφέρουν τη σκεπασμένη με λευκό σεντόνι σορό σε έναν λάκκο, να την σκεπάζουν με χώμα με έναν εκσκαφέα και στη συνέχεια να καλούν έναν φωτογράφο για να «επιβεβαιώσουν» την αλήθεια των ισχυρισμών τους.

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφερε ότι οι επιθέσεις της οργάνωσης σημειώθηκαν στην πόλη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Advertisement

Η Χαμάς αρνήθηκε ότι ευθύνεται για την επίθεση εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Γάζας, γεγονός που οδήγησε το Ισραήλ να εξαπολύσει νέα πλήγματα στην περιοχή.

Σε ανακοίνωσή της, η παλαιστινιακή οργάνωση ανέφερε ότι παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία εκεχειρίας που έχει συναφθεί με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζ. Ντ. Βανς δήλωσε από την πρώτη στιγμή πως η εκεχειρία στη Γάζα εξακολουθεί να ισχύει, παρά τις ισραηλινές επιθέσεις στην πόλη της Γάζας και τις αλληλοκατηγορίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για παραβιάσεις της συμφωνίας.

Advertisement

Advertisement

«Η εκεχειρία διατηρείται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν μικρές συγκρούσεις εδώ κι εκεί», ανέφερε.

«Γνωρίζουμε ότι η Χαμάς ή κάποια άλλη ομάδα μέσα στη Γάζα επιτέθηκε σε έναν Ισραηλινό στρατιώτη. Περιμένουμε ότι οι Ισραηλινοί θα απαντήσουν, αλλά πιστεύω πως η ειρηνευτική πρωτοβουλία του προέδρου θα αντέξει παρά τα γεγονότα αυτά», πρόσθεσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.

Advertisement