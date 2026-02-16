Θετικά απάντησε η Ελλάδα στην πρόσκληση του Λευκού Οίκου για συμμετοχή στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, την Ελλάδα στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον στις 19 Φεβρουαρίου θα εκπροσωπήσει ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

Η απόφαση για τη συμμετοχή της χώρας ελήφθη από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ελληνική συμμετοχή στη συνεδρίαση εντάσσεται στη σταθερή θέση της Αθήνας υπέρ της διεθνούς συνεργασίας και του διαλόγου, με αποκλειστικό αντικείμενο τη Γάζα.