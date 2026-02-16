Συμβούλιο Ειρήνης Τραμπ: Η ΕΕ παρούσα ως παρατηρητής στη συνεδρίαση για τη Γάζα

Στο «Συμβούλιο Ειρήνης» (Board of Peace) του Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μορφή του παρατηρητή, με την Ελλάδα να δίνει επίσης το «παρών» με το ίδιο καθεστώς.

Όπως έγινε γνωστό κατά την ενημέρωση της Κομισιόν τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, την ΕΕ θα εκπροσωπήσει στην Ουάσιγκτον η Επίτροπος για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σούιτσα, η οποία θα συμμετάσχει στο σκέλος της συνεδρίασης που αφορά ειδικά τη Γάζα, ενώ έγινε σαφές ότι οι Βρυξέλλες δεν καθίστανται μέλος του νέου σχήματος.

«Η Επιτροπή δεν γίνεται μέλος του Board of Peace», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Γκιγιόμ Μερσιέ, επισημαίνοντας ότι η παρουσία της Ένωσης συνδέεται με τη «μακροχρόνια δέσμευσή» της στην εφαρμογή της εκεχειρίας και στην ανοικοδόμηση της περιοχής.

Το Συμβούλιο της Ειρήνης, του οποίου προεδρεύει ο Ντόναλντ Τραμπ, είχε αρχικά σχεδιαστεί ως μηχανισμός εποπτείας της εκεχειρίας και της μεταπολεμικής ανασυγκρότησης στη Γάζα. Ωστόσο, το εύρος του φαίνεται να έχει διευρυνθεί, προκαλώντας ερωτήματα για το κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει παράλληλα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και αν είναι συμβατό με τον Καταστατικό του Χάρτη, όπως ανέφερε και ο εκπρόσωπος Ανουάρ Ελ Ανούνι.

Ποιοι συμμετέχουν από την ΕΕ

Μέχρι στιγμής, η Βουλγαρία και η Ουγγαρία είναι οι μόνες χώρες της ΕΕ που έχουν ενταχθεί επίσημα στο Συμβούλιο ως πλήρη μέλη.

Στην Ουάσιγκτον μεταβαίνει επίσης η Ιταλία, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει και αποδεχθεί πρόσκληση για συμμετοχή, με καθεστώς παρατηρητή, στη συνάντηση για τη Γάζα που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Φεβρουαρίου 2026, όπως ανακοίνωσε η Λευκωσία.

Η συμμετοχή της χώρας μας εντάσσεται στον σταθερό και ενεργό περιφερειακό ρόλο που διαδραματίζει από την πρώτη στιγμή της κρίσης, με πρωτοβουλίες και συγκεκριμένες προτάσεις

Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος θα δώσει το «παρών» ως παρατηρητής στη συνεδρίαση που έχει συγκαλέσει ο Τραμπ για τις 19 Φεβρουαρίου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, βάσει προγράμματος, θα βρίσκεται την ίδια ημέρα στην Ινδία.

Το δίλημμα της Αθήνας και η τοποθέτηση στο Νταβός

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε για πρώτη φορά την πρωτοβουλία στο Νταβός, ο κ. Μητσοτάκης είχε επισημάνει ότι η Ελλάδα, όπως και σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, δυσκολεύεται να συμμετάσχει στο προτεινόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» με τη μορφή που είχε παρουσιαστεί τότε.

Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα υπήρξε πρωταγωνίστρια στην Απόφαση 2803, η οποία νομιμοποίησε το Συμβούλιο ως προσωρινή διοίκηση της Γάζας, με στόχο την υλοποίηση των επόμενων σταδίων του ειρηνευτικού σχεδίου.

Τόνισε ακόμη ότι η Ελλάδα έχει άμεσο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και επιθυμεί ευρωπαϊκή παρουσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, διερευνάται η ανάληψη ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών ώστε το Συμβούλιο να επανέλθει στον αρχικό του προορισμό: την ειρήνευση στη Γάζα, τη μεταβατική διοίκηση, την ανοικοδόμηση και τελικά την επίλυση του Παλαιστινιακού ζητήματος.

«Θέλουμε να είμαστε παρόντες. Θέλουμε η Ευρώπη να είναι παρούσα. Νομίζω ότι και η κυρία Κάγια Κάλας αλλά και πολλές χώρες βρήκαν αρκετά ενδιαφέρουσα την ιδέα να διερευνήσουμε, αν όχι την ανοιχτή συμμετοχή μας, γιατί αυτό νομικά μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά με κάποιο τρόπο ανάληψη ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών έτσι ώστε αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης να επανέλθει στον αρχικό του προορισμό», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

