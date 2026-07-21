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Μικρή υποχώρήση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου παρά τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τις επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ καθως πυκνώνουν οι πληροφορίες για προσπάθεια επιτευξης συμφωνίας για νέα κατάπαυση πυρός 10 ημερών με στόχο το άνοιγμα του θαλάσσιου περάσματος και την επιστροφή των δυο πλευρών στο τραπέζι του διαλόγου.

Αν και χθες οι τιμές έφτασαν το υψηλότερο επίπεδο εδώ και ένα και πλέον μήνα ξεπερνώντας τα 90 δολάρια, σήμερα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent υποχώρησαν κατά 78 σεντς (ή 0,9%), στα 88,44 δολάρια ανά βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε πτώση 73 σεντς (ή 0,9%), στα 82,50 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το συμβόλαιο με τη μεγαλύτερη εμπορική δραστηριότητα, για παράδοση τον Σεπτέμβριο, υποχώρησε κατά 41 σεντς (ή 0,5%), στα 82,07 δολάρια ανά βαρέλι.

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«Υπάρχει κάποια ελπίδα για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεσολαβητές προτείνουν κατάπαυση του πυρός διάρκειας 10 ημερών, η οποία θα μπορούσε να επαναφέρει σε τροχιά το Μνημόνιο Συνεννόησης (MoU)», ανέφεραν σε σημείωμά τους αναλυτές της ING, αναφερόμενοι στην προσωρινή συμφωνία του Ιουνίου. Ωστόσο, όπως αναφέρει το Reuters, το εγχείρημα δεν θα είναι εύκολο, καθώς παραμένουν σημαντικές διαφορές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ενώ ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει για αντίποινα μετά τον θάνατο αρκετών Αμερικανών στρατιωτικών, πρόσθεσε η ING.

Στο μεταξύ «Οι απειλές των Χούθι για ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας είναι σημαντικές, καθώς αυξάνουν τον κίνδυνο διαταραχής για έναν ακόμη μεγάλο εξαγωγέα πετρελαίου», δήλωσε ο Tim Waterer, επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade.