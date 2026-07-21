Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Χώρες διαμεσολαβητές πρότειναν στις ΗΠΑ και το Ιράν μια δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει τη διπλωματική αυτή πρόταση, αν και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας ευρείας στρατιωτικής εκστρατείας σε συνεργασία με το Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ ενίσχυσαν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή με μαχητικά αεροσκάφη, ενώ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για κάθε ενδεχόμενο.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για το αν η κρίση θα οδηγηθεί σε προσωρινή αποκλιμάκωση ή σε έναν ευρύτερο πόλεμο μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

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Προσπάθειες για επιστροφή ΗΠΑ και Ιράν στην διπλωματία μετά την νέα παρατεταμένη φάση εχθροπραξιών καταβάλλουν οι χώρες διαμεσολαβητές προτάσσοντας νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios που όμως σημειώνει πως αν και να αυτή εξετάζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο αμερικανός πρόεδρος δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας νέας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με σύμμαχο το Ισραήλ.

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι οι εξελίξεις των επόμενων ημερών θα καθορίσουν εάν η κρίση θα οδηγηθεί σε προσωρινή αποκλιμάκωση ή σε έναν πολύ ευρύτερο πόλεμο.

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Η πρόταση και οι ΗΠΑ που είναι έτοιμες για όλα

Σύμφωνα με δύο περιφερειακές πηγές που επικαλείται το Axios, το Κατάρ, η Αίγυπτος, το Πακιστάν και άλλοι διαμεσολαβητές έχουν καταθέσει πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός στις ΗΠΑ και το Ιράν με άμεσο στόχο την διακοπή των εχθροπραξιών, την αποκατάσταση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ και την διάθεση του αναγκαίου χρόνου για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Αν και η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να έχει ζητήσει από το Ισραήλ να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να κλείσουν το παράθυρο της διπλωματίας ύμφωνα με το Axios, η Ουάσινγκτον προετοιμάζεται και για το ενδεχόμενο αποτυχίας των συνομιλιών.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή, μεταφέροντας δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη και αεροσκάφη ανεφοδιασμού ενώ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, προετοιμαζόμενες για πιθανή επέκταση των επιχειρήσεων.

Τα Στενά του Ορμούζ

Βασικό στοιχείο της πρότασης αποτελεί η πλήρης επαναλειτουργία των δύο βασικών ναυτιλιακών διαδρόμων στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Κατά τη διάρκεια της δεκαήμερης εκεχειρίας προβλέπεται η διεξαγωγή συνομιλιών για μια μόνιμη συμφωνία που θα ρυθμίζει τη διέλευση των εμπορικών πλοίων από την περιοχή.

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Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται είναι η επιβολή εύλογων τελών για υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος ή η δημιουργία κοινού διεθνούς ταμείου υπό τη διαχείριση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

Μέχρι στιγμής πάντως, ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ιράν έχουν αποδεχθεί επισήμως την πρόταση.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι ο πρόεδρος Τραμπ παραμένει προσηλωμένος στην άσκηση πίεσης προς την Τεχεράνη και ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να ληφθεί διαφορετική πολιτική απόφαση.

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Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, επιβεβαίωσε ότι έχουν διαβιβαστεί προτάσεις μέσω των μεσολαβητών, χωρίς όμως να αποκαλύψει το περιεχόμενό τους, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να απαντούν στις αμερικανικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με το Axios, οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της κρίσης.

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