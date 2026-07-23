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Στιγμές αγωνίας έζησαν οκτώ τουρίστες και δύο μέλη πληρώματος που επέβαιναν σε επαγγελματικό τουριστικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 23 Ιουλίου λίγο πριν από τις 19:00, όταν το σκάφος προσέκρουσε σε βράχια, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές και να παρουσιάσει εισροή υδάτων. Στη συνέχεια, το σκάφος άρχισε να ημιβυθίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr.

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Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, με ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και δύο ιδιωτικά σκάφη να σπεύδουν στην περιοχή για την επιχείρηση διάσωσης.

Οι οκτώ επιβάτες περισυνελέγησαν από παραπλέον σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων.

Από το περιστατικό, ευτυχώς, δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ δεν προκλήθηκε ούτε θαλάσσια ρύπανση.