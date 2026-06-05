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Περιστατικό προσάραξης τουριστικού σκάφους σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου, στη νησίδα Κερί, ανοιχτά της Αίγινας, με το σκάφος να μεταφέρει συνολικά 21 άτομα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τουριστικό σκάφος που προσάραξε στη νησίδα, η οποία βρίσκεται νότια της περιοχής Τούρλος στην Αίγινα, είναι ελληνικής σημαίας.

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Όπως έκανε γνωστό το Λιμενικό Σώμα, από το συμβάν δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός μεταξύ των επιβαινόντων.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί οι αρχές, με ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού και ένα ακόμη σκάφος στο οποίο επιβαίνει δύτης να σπεύδουν στην περιοχή για παροχή συνδρομής.