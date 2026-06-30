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Το Jazz Solidarity Network παρουσιάζει κορυφαία ονόματα της ελληνικής και διεθνούς τζαζ σκηνής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη γυναικεία συμμετοχή και τον αυτοσχεδιασμό.

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν συναυλίες, διαδραστικές δράσεις με το κοινό και μουσικές συμπράξεις που συνδέουν το παρόν με την τοπική ιστορία.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την υποστήριξη του έργου των καλλιτεχνών και τη συνέχιση της έκδοσης The Greek Jazz Book.

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Μετά την επιτυχία του 1st Aegina Jazz Festival τον περασμένο Ιούλιο με 1200 συμμετέχοντες και θετικές κριτικές από τους καλλιτέχνες και το κοινό, το φεστιβάλ επιστρέφει, αυτή τη φορά με διεθνές line-up, ισχυρή γυναικεία συμμετοχή και αναβαθμισμένη οπτική ταυτότητα.

Στις 17-18 Ιουλίου, στις πρώην Φυλακές της Αίγινας, το Jazz Solidarity Network παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με κορυφαία ονόματα της ελληνικής και διεθνούς τζαζ σκηνής.

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Η έναρξη του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί με τη Σαβίνα Γιαννάτου, συνοδεία του Σπύρου Μάνεση, ενός από τους κορυφαίους πιανίστες και συνθέτες της γενιάς του. Στη συναυλία τους επιχειρούν την συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων μέσα από έναν ζωντανό αυτοσχεδιαστικό διάλογο. Από τις συνθέσεις Ελλήνων δημιουργών μέχρι τις μουσικές της Μεσογείου και τη free jazz.

Το διεθνές χρώμα του φεστιβάλ θα δώσει φέτος η σκηνή της Σεβίλλης (Assejazz) με τους «Proyecto Jazz Colombia». Μια μπάντα που διακρίνεται για τις ρομαντικές συνθέσεις και την τρυφερή φωνή της κιθαρίστριας Juana Gaitán από την Κολομβία και τους κορυφαίους Ανδαλουσιανούς οργανοπαίχτες Bernardo Parrilla, Javier Delgado, Nacho Megina που θα τη συνοδεύσουν στα πνευστά, το κοντραμπάσο και τα κρουστά αντίστοιχα.

Η δεύτερη ημέρα του φεστιβάλ θα ξεκινήσει με ένα από τα ιστορικότερα jazz trio της ελληνικής σκηνής, τους Human Touch του Σταύρου Λάντσια (πιάνο, ντραμς), του Γιώτη Κιουρτσόγλου (μπάσο) και του David Lynch (πνευστά). Θα παρουσιάσουν τον νέο τους «πολύχρωμο» δίσκο «Colorblind».

To φεστιβάλ θα κλείσει με τον πλέον χορευτικό τρόπο, φιλοξενώντας την οκταμελή ορχήστρα των «Kapten» από τη Θεσσαλονίκη. Oι Kapten παίζουν ένα μουσικό μείγμα που έχει την εξωτική γοητεία της αιθιοπικής τζαζ, τη μελαγχολική cinematic soul, αλλά και hip-hop, funk και underground rock ρυθμούς. Αποτελούνται από τους Παναγιώτη Καπετανάκη (τρομπέτα), Θάνο Τσακιλτζίδη (σαξόφωνο), Αλεξάνδρα Καραμπουρνιώτη (φωνή), Νίκο Tsop (φωνή), Γρηγόρη Λιόλιο (κιθάρα), Maquitto (μπάσο), Θωμά Κωστούλα (τύμπανα), Αλέξη Μακατσέλο (τύμπανα).

Ξεχωριστοί προσκεκλημένοι της πρώτης ημέρας ο Φλώρος Φλωρίδης και ο Ακύλλας Καραζήσης σε μια σύμπραξη που θα ενώσει το παρόν με την ιστορία των Φυλακών της Αίγινας, στις οποίες φιλοξενείται η διοργάνωση.

Τη δεύτερη ημέρα η Νατάσα Μάρτιν και η Αγγελική Τουμπανάκη θα αλληλεπιδράσουν με το κοινό με σκοπό τη συλλογική παραγωγή μουσικής, με μόνα όργανα τα ανθρώπινα σώματα.

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Η οπτική ταυτότητα του φεστιβάλ δημιουργήθηκε και φέτος από τον designer Βαγγέλη Φωκά. Αυτή τη φορά εμπνεόμενος από τον μεγάλο εικαστικό της Αίγινας, Γιάννη Μόραλη.

Μέρος των εσόδων του φεστιβάλ θα διατεθούν για την υποστήριξη και προώθηση του έργου των καλλιτεχνών του Jazz Solidarity Network και συγκεκριμένα για τη συνέχιση του ιστορικού έργου «The Greek Jazz Book» (υπό την αιγίδα του ΥΠΠΟ).

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Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/festival/2nd-aegina-jazz-festival/