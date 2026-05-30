Στη σύλληψη 62χρονης προχώρησαν οι Αρχές στην Αίγινα, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Μεσαργός, όταν επιχείρησε να κάψει απορρίμματα στην αυλή του σπιτιού της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο και επεκτάθηκε σε παρακείμενη αγροτική έκταση, προκαλώντας την καταστροφή περίπου 20 στρεμμάτων. Άμεσα κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Πηγή: aeginaportal.gr

Οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησαν σε διερεύνηση της υπόθεσης και, μετά την προανάκριση σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πειραιά, σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος της.

Η 62χρονη συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ παράλληλα της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 7.129 ευρώ, καθώς φέρεται να είναι υπότροπη για αντίστοιχο περιστατικό κατά το προηγούμενο έτος.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 30 Μαΐου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 365 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 320.795,855 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 60 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.