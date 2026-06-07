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Προσάραξη επιβατηγού-τουριστικού σκάφους σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας Κερί, νότια του Τούρλου Αίγινας, θέτοντας σε κινητοποίηση το Λιμενικό Σώμα και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σκάφος έφερε ελληνική σημαία και μετέφερε συνολικά 21 επιβαίνοντες. Αμέσως μετά την ενημέρωση των αρχών, στην περιοχή έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, ενώ στις επιχειρήσεις συμμετείχε και ιδιωτικό σκάφος με δύτη, προκειμένου να συνδράμει στον έλεγχο της κατάστασης και στις προσπάθειες αποκόλλησης του πλοίου.

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Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Το περιστατικό ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί μεταξύ των επιβαινόντων, ενώ την ώρα του συμβάντος στην περιοχή επικρατούσαν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 έως 4 μποφόρ.

Η παρέμβαση του Γιώργου Βάλλη

Για το συμβάν τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της τήρησης των κανόνων ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

«Το περιστατικό προσάραξης επιβατηγού-τουριστικού σκάφους στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας Κερί στην Αίγινα αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σημασία της αυστηρής τήρησης των κανόνων ασφαλούς ναυσιπλοΐας και της συνεχούς επαγρύπνησης από κυβερνήτες και πληρώματα.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και των ιδιωτών που συνέδραμαν στο συμβάν, καθώς και για το γεγονός ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός μεταξύ των 21 επιβαινόντων.

Οι επαγγελματίες της θάλασσας γνωρίζουν ότι ακόμη και υπό ήπιες καιρικές συνθήκες μπορούν να προκύψουν περιστατικά που απαιτούν άμεση και αποτελεσματική διαχείριση. Για τον λόγο αυτό, η συνεχής εκπαίδευση των πληρωμάτων, η σωστή προετοιμασία των ταξιδιών και η πιστή εφαρμογή των διαδικασιών ασφαλείας αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες.

Αναμένουμε τα πορίσματα της έρευνας των αρμόδιων λιμενικών αρχών, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της προσάραξης. Η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών παραμένει προσηλωμένη στην προώθηση της ναυτικής ασφάλειας και στη στήριξη κάθε πρωτοβουλίας που συμβάλλει στην πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.»

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Σε εξέλιξη η έρευνα

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην προσάραξη παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, οι οποίες έχουν αναλάβει την προανάκριση για το περιστατικό.

Οι έρευνες αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν, ενώ το γεγονός ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου του αριθμού των επιβαινόντων στο σκάφος.

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