Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα τουρκικό αλιευτικό σκάφος βυθίστηκε στην Μαύρη Θάλασσα εξαιτίας επίθεσης, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας αλιέας και να τραυματιστούν ακόμα τέσσερα άτομα, όπως ανακοίνωσε η τουρκική ακτοφυλακή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το τουρικό αλιευτικό σκάφος «Duru 67» δέχτηκε επίθεση αργά το απόγευμα της Παρασκευής (5/6) ανοιχτά της Σεβαστούπολης και υπέστη σοβαρές ζημιές, κάτι που οδήγησε στην βύθισή του.

Advertisement

Advertisement

Ένα δεύτερο αλιευτικό σκάφος που βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή, δυτικά της Κριμαίας περισυνέλεξε πέντε τραυματίες συνολικά, εκ των οποίων ο ένας υπέκυψε στα τραύματά του κατά την διάρκεια της μεταφοράς του.

Η σορός του θανόντος αλιέα και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο σκάφος της Ακτοφυλακής, όπου παρασχέθηκαν οι πρώτες ιατρικές φροντίδες στους τραυματίες. Στη συνέχεια, το πλοίο επέστρεψε στο λιμάνι της Ινεμπολού.

Πηγή: Hurriyet