Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στα ανοιχτά της Μαρμαρίδας, στη νοτιοδυτική Τουρκία, όταν το τουριστικό σκάφος «Big Boss Diamond», με 148 επιβάτες, γνωστό για τη χαρακτηριστική του εμφάνιση «πειρατικού» τύπου, άρχισε να βυθίζεται κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκδρομής στη Μεσόγειο.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο δημοφιλές Paradise Island, όταν το σκάφος παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα και άρχισε να εισρέει νερό στο εσωτερικό του. Μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, το «Big Boss Diamond» είχε βυθιστεί σχεδόν ολοκληρωτικά, προκαλώντας πανικό στους επιβαίνοντες.

Οι 148 επιβάτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν άμεσα το σκάφος, με αρκετούς να πέφτουν στη θάλασσα μέχρι να φτάσει βοήθεια. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών και παραπλεόντων σκαφών, τα οποία συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τις δραματικές στιγμές, με το σκάφος να παίρνει επικίνδυνη κλίση και δεκάδες ανθρώπους να προσπαθούν να απομακρυνθούν με ασφάλεια. Σε μεταγενέστερα πλάνα διακρίνονται μόνο τα κατάρτια του πλοίου να εξέχουν από την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ σωστικά και ιδιωτικά σκάφη επιχειρούν στην περιοχή.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.