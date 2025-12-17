«Η Αδελφότητα, δεν αποτελεί ακόμα μία Μεγάλη Στοά. Σκοπός της είναι να αποτελέσει μία «elite» Αδελφότητα η οποία θα προσπαθήσει να συνθέσει και να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν καλύτερα τα ιδεώδη του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, του Χριστιανικού Ουμανισμού καθώς επίσης της Κλασικής Ρώμης ως πρότυπο οργανωμένου Κράτους», αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα(!) των «Illuminati» στην Ελλάδα, όπου αυτοαποκαλούνται «Μεγάλη Συντεχνία της Ελλάδας της Αδελφότητας του Φωτός».

Επιχειρώντας, μέσω συμβόλων και εικόνων, να καλλιεργήσουν μία μυστηριώδη ατμόσφαιρα, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια σε τηλεοπτικές εκπομπές και δημοσιογραφικές έρευνες φορώντας λευκές μάσκες και στολές (άλλοτε με λευκές κουκούλες και άλλοτε με μαύρους μανδύες και σύμβολα). Μία τακτική εντελώς διαφορετική σε σύγκριση με τις επίσημες τεκτονικές Στοές (ή αλλιώς Μασονία), που δεν επιτρέπουν τη βιντεοσκόπηση ή φωτογράφηση μελών τους σε τελετές, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων στον παρελθόν.

Ρεπορτάζ του VICE το 2023

Σε ρεπορτάζ που μεταδόθηκε πριν από δύο χρόνια, με πλούσιο οπτικό υλικό και συνεντεύξεις στο VICE του ΑΝΤ1, από τον δημοσιογράφο Αντώνη Κωνσταντάρας, καταγράφεται συνάντηση με τον αυτοαποκαλούμενο Α’ Μεγάλο Διδάσκαλο, τον Μέγα Καγκελάριο και ένα Μέλος του Μεγάλου Συμβουλίου της Αδελφότητας. Σημειώνεται μεταξύ άλλων:

«Η Μεγάλη Συντεχνία της Ελλάδας της Αδελφότητας του Φωτός ιδρύθηκε το 2015 και είναι μια Ελληνική Αδελφότητα Illuminati. Έχει υπό την επίβλεψή της Κολλέγια (όπως αποκαλούνται οι χώροι συνάντησής τους) σε οκτώ χώρες, μεταξύ των οποίων είναι η Ρουμανία, η Σουηδία και το Κονγκό. Η «αλυσίδα» της αδελφότητας μετράει μέχρι στιγμής περίπου 380 μέλη και αποτελεί ένα κλειστό club στο οποίο δεν είναι εύκολο να μπει κάποιος. Όπως αναφέρουν και στην επίσημη ιστοσελίδα τους: «σκοπός της Αδελφότητας είναι να καταστεί η Ανθρώπινη Φυλή (χωρίς καμία διάκριση φύλου, εθνότητας, θρησκεύματος, σεξουαλικού προσανατολισμού), μια ευτυχισμένη οικογένεια, διατηρώντας ή και αποκτώντας, τα αναφαίρετα δικαιώματα του αυτοπροσδιορισμού και της αυτοδιάθεσης, της ισοτιμίας, της ισότητας αλλά και να παλεύει υπέρ των Δημοκρατικών και Κοσμικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες απελευθερώνουν τον άνθρωπο». Η συζήτηση που προέκυψε έγινε σε ένα σκάφος επειδή, όπως οι ταυτότητές τους, έτσι και το μέρος όπου πραγματοποιούν τις συναντήσεις τους, πρέπει να παραμείνει μυστικό. Τα τρία μέλη της Αδελφότητας μίλησαν για τον Ιλλουμινατισμό, τις διαφορές του με τον Τεκτονισμό, τους στόχους του και την πιθανή ύπαρξη πολιτικών προσώπων στις τάξεις τους.»

«Ο Σκοπός της Εταιρίας»

Στην ιστοσελίδα των Ελλήνων Illuminati περιγράφεται «Ο σκοπός της Αδελφότητας»: Είναι να καταστεί η Ανθρώπινη Φυλή (χωρίς καμία διάκριση Φύλου, Εθνότητας, Θρησκεύματος, Σεξουαλικού προσανατολισμού κλπ), μια ευτυχισμένη οικογένεια, διατηρώντας η και αποκτώντας, τα αναφαίρετα δικαιώματα του αυτοπροσδιορισμού και της αυτοδιαθέσεως, της ισοτιμίας, της ισότητας αλλά και να παλεύει υπέρ των Δημοκρατικών και Κοσμικών μεταρρυθμίσεων,οι οποίες απελευθερώνουν τον άνθρωπο.

Καθώς, οι «πεφωτισμένοι» αναγνωρίζουν ότι έχουν υπάρξει όλοι ή πολλοί από αυτούς μέλη των γνωστών τεκτονικών Στοών στην Ελλάδα, διευκρινίζουν ότι « ΜΕΣΕΑΦ δεν δρα ανταγωνιστικά προς άλλη Μεγάλη Στοά ή Αδελφότητα».

Οι «βαθμοί» της Αδελφότητας και τα 5 εργαστήρια στην Ελλάδα

«Υπό την Αιγίδα της Μεγάλης Συντεχνίας της Αδελφότητας του Φωτός, λειτουργούν τα παρακάτω Ιλλουμινατικά Εργαστήρια / Κολέγια», αναφέρει η ιστοσελίδα, αποκαλύπτοντας δραστηριότητα σε 5 μεγάλες πόλεις στη χώρα μας:

Ελλάδα / Αθήνα : “Ηλιος” , “Giordano Bruno”

Ελλάδα / Κέρκυρα : “Ιωάννης Καποδίστριας”

Ελλάδα / Θεσσαλονίκη: “Διονύσιος Diderot”

Ελλάδα / Θεσσαλία : “Γεώργιος Ολύμπιος”

Ελλάδα / Ιωάννινα : “Λορέντζος Μαβίλης” (υπό ίδρυση)

Σε άλλο σημείο παραθέτουν την ιεραρχία, υπογραμμίζοντας ότι «όπως σε κάθε σύστημα έτσι και στον Ιλλουμινατισμό η εργασία διέπεται απο ώρες και αμοιβές, με αντιστοιχία βαθμών, προκειμένου να προσδιορίσει την επαύξηση της συνειδητότητας και την τελειοποίηση της οικοδόμησης του Ναού».

Novice / Νεόφυτος Minerval / Αθηναίος Illuminatus Minor / Ελάσσων Ιλλουμινάτος Illuminatus Apprentice / Μαθητής του Ιλλουμινατικού Τεκτονισμού Illuminatus Fellow Craft / Εταίρος του Ιλλουμινατικού Τεκτονισμού Illuminatus Master / Διδάσκαλος του Ιλλουμινατικού Τεκτονισμού Illuminatous Major Illuminatus Dirigens Illuminatus Priest Illuminatus Prince Magus Philosophus Illuminatus Rex (Τιμητικός Βαθμός)

Η ιστορία του «θεσμού» των Illuminati

Στο τέλος του 18ου αιώνα , ιδρύθηκε στη Βαυαρία ένα μυστικό Τάγμα από τον καθηγητή του Κανονικού Δικαίου Adam Weishaupt (1748-1830) του Πανεπιστημίου του Ingostald.

Αφού αποφοίτησε από το Κολλέγιο των Ίησουϊτών και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου τής Ingolstadt, ό Adam Weishaupt έγινε το 1772 καθηγητής σε αυτό.

Με πρότυπο την οργάνωση του Τάγματος των Ιησουϊτών, θέλησε να ιδρύσει μία «Μυστική Σχολή Σοφίας» στην οποία οι άριστοι φοιτητές , ελεύθεροι από τα δεσμά της παράδοσης , θα διδάσκονταν θεματικές ενότητες εκτός της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η μυστική αυτή οργάνωση ονομάσθηκε αρχικά «Τάγμα των Τελειοποιημένων» (Orden der Perfectibilisten), ή «Τάγμα των Πεφωτισμένων» (Orden der Illuminaten).

Το Τάγμα ιδρύθηκε την 1η Μάιου 1776, αρχικά δε είχε πέντε μέλη, τον Weishaupt και κάποιους φοιτητές. Τα ονόματα των μελών είχαν αντικατασταθεί με ψευδώνυμα από την αρχαία Ελληνική ιστορία. Ετσι λοιπόν Weischaupt λεγόταν Σπάρτακος, ο Massenhausen Αίας, ο Zwackh Κάτων, ο Knigge Φίλων κ.ο.κ. Επίσης και οι διάφορες πόλεις και χώρες έλαβαν αρχαία ονόματα. Το Ingolstadt όπου και ιδρύθηκε το Τάγμα λεγόταν Έλευσίς, το Μόναχο Αθήνα , η Βιέννη Ρώμη, η Βαυαρία “Αχαία, το Τυρόλο Πελοπόννησος, οι πόλεις Freising, Regensburg, Augsburg, Bamberg αντιστοίχως Θήβα, Κόρινθος, Νικομήδεια, Αντιόχεια κ.λ,π.Ως ημερολόγιο χρησιμοποιούσαν το Περσικό. Ο Ιανουάριος λεγόταν Ντίμεχ, ο Φεβρουάριος Μπήμεχ κ.ο,κ και τέλος η αλληλογραφία τού Τάγματος γινόταν σε κρυπτογραφική γλώσσα.

Το Τάγμα επίσης είχε μυστικά σημεία αναγνωρίσεως , εσωτερική διδασκαλία και κλιμάκια βαθμών.

Η εξέλιξη του Τάγματος ήταν αργή . Παρ’ όλα αυτά απέκτησε μέλη αρκετούς διάσημους της εποχής εκείνης στη Βαυαρία. Οι ιδρυτές και οι πρώτοι που εισήλθαν πήραν το τίτλο του Αεροπαγίτη.

