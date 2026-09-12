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Βίντεο για την προσέλκυση υποψηφίων στους δύο διαγωνισμούς για την πλήρωση 350 θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) έδωσε στη δημοσιότητα το Πολεμικό Ναυτικό.

Με κεντρικό μήνυμα «το μέλλον δεν χαράζεται μόνο του, το χαράζεις εσύ», στο ιδιαίτερα περιεκτικό και αναλυτικό βίντεο υπογραμμίζονται τα πλεονεκτήματα μιας καριέρας στο Πολεμικό Ναυτικό, μεταξύ των οποίων σταθερή δουλειά, εξειδίκευση, εξέλιξη και καθαρές αποδοχές που για έναν νέο ΕΠΟΠ μπορούν να φτάσουν και τα 1.770 ευρώ- συν την πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επίσης, παρουσιάζεται η δυνατότητα υπηρεσίας στη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών, στη Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού ή ως μέλος πληρώματος υποβρυχίων.

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Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκήρυξε την πλήρωση τριακοσίων (350) θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) στο Πολεμικό Ναυτικό σε δύο διαγωνισμούς ως εξής:

-300 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων, δείτε την Προκήρυξη (πατήστε εδώ)

-50 θέσεις με την ειδικότητα/εξειδίκευση Επιχειρήσεων Επικοινωνιών/Ραδιοεντοπιστής (ΕΕ/ΡΕ), αποκλειστικά για Σταθμούς /Παρατηρητήρια του Πολεμικού Ναυτικού που εδρεύουν σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες, δείτε την Προκήρυξη (πατήστε εδώ)

Η μηχανογραφική εφαρμογή υποβολής δικαιολογητικών είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://epop.hellenicnavy.gr.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφίων: 14/9/26. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για την παροχή διευκρινιστικών οδηγιών στην ειδική τηλεφωνική γραμμή (HELPDESK): 2105531301,