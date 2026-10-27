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Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων βρίσκεται σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, ο Πέτρος Φιλιππίδης, καθώς αναμένεται η έκδοση της απόφασης στην υπόθεση της μήνυσης που έχει υποβάλει σε βάρος της πρώτης γυναίκας που τον είχε καταγγείλει για βιασμό.

Η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε το πρωί με τις αγορεύσεις των συνηγόρων, ενώ η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται αργότερα μέσα στην ημέρα.

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Ο ηθοποιός συμμετέχει στη διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων, έχοντας στραφεί δικαστικά κατά της γυναίκας για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση. Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, στις 20 Οκτωβρίου, ο εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την απαλλαγή της κατηγορουμένης από τις κατηγορίες της ψευδούς καταμήνυσης και της συκοφαντικής δυσφήμησης, κρίνοντας ότι δεν προκύπτουν επαρκή στοιχεία που να θεμελιώνουν την ενοχή της.

Από την πλευρά του Πέτρου Φιλιππίδη, ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, επικεντρώθηκε στην αθώωση του εντολέα του για την αρχική καταγγελία βιασμού, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή πρέπει να ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση της υπόθεσης. Παράλληλα, ζήτησε την τιμωρία της καταγγέλλουσας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Αν την αθωώσετε, θα προσφύγουμε στον Άρειο Πάγο».

Ο Πέτρος Φιλιππίδης συνοδεύεται και σήμερα από τη σύζυγό του, Ελπίδα Νίνου, η οποία βρίσκεται στο πλευρό του καθ’ όλη τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην απόφαση του δικαστηρίου, η οποία αναμένεται να καθορίσει την εξέλιξη της συγκεκριμένης δικαστικής διαμάχης.