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Οι συνήγοροι του κατηγορουμένου προβάλλουν νομικά ζητήματα σχετικά με την αιτιολογία της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου που επέβαλε ποινή τριών ετών με αναστολή.

Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε προηγουμένως απορρίψει αντίστοιχη αίτηση των καταγγελλουσών, οι οποίες ζητούσαν την επιβολή αυστηρότερης ποινής για τον ηθοποιό.

Σε περίπτωση απόρριψης της τρέχουσας αίτησης αναίρεσης, η καταδικαστική απόφαση θα καταστεί αμετάκλητη και θα ολοκληρωθεί ο δικαστικός κύκλος της συγκεκριμένης υπόθεσης.

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Στο επίκεντρο της δικαστικής επικαιρότητας επανέρχεται η υπόθεση του ηθοποιού Πέτρου Φιλιππίδη, καθώς σήμερα αναμένεται να συζητηθεί ενώπιον του Αρείου Πάγου η αίτηση αναίρεσης που έχει καταθέσει η πλευρά του.

Ο εκ των συνηγόρων του κατηγορούμενου, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στο dikastiko.gr, χαρακτήρισε τη σημερινή διαδικασία ιδιαίτερου νομικού ενδιαφέροντος, καθώς, όπως ανέφερε, θα εξεταστούν ζητήματα που αφορούν την ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης.

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Η σημερινή διαδικασία αποτελεί ένα ακόμη κεφάλαιο σε μια μακρά δικαστική διαδρομή, η οποία έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και των μέσων ενημέρωσης. Στο επίκεντρο της εξέτασης από το Ανώτατο Δικαστήριο βρίσκονται πλέον οι νομικές πτυχές της υπόθεσης, καθώς και οι λόγοι και τα αιτήματα που προβάλλει η υπεράσπιση.

Η δικαστική διαδρομή του Πέτρου Φιλιππίδη

Στο πρώτο στάδιο της δικαστικής διαδικασίας, ο Πέτρος Φιλιππίδης είχε κριθεί ένοχος για δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος συναδέλφων του. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο του είχε επιβάλει ποινή κάθειρξης οκτώ ετών, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό.

Παράλληλα, είχε αποφασιστεί η αναστολή εκτέλεσης της ποινής του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Υπενθυμίζεται ότι ο ηθοποιός είχε οδηγηθεί προσωρινά κρατούμενος τον Ιούλιο του 2021, μετά την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα και την έκδοση εντάλματος προσωρινής κράτησης. Τότε είχε κριθεί ύποπτος για την τέλεση νέων αδικημάτων.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης παρέμεινε στις φυλακές της Τρίπολης για συνολικά 11 μήνες. Αποφυλακίστηκε τον Ιούνιο του 2022 με περιοριστικούς όρους, ενόψει της δίκης του σε δεύτερο βαθμό. Στη συνέχεια, η υπόθεση οδηγήθηκε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών. Το δικαστήριο κατέληξε ομόφωνα στην ενοχή του ηθοποιού για δύο απόπειρες βιασμού.

Η πρώτη υπόθεση αφορούσε περιστατικό που, σύμφωνα με την κατηγορία, σημειώθηκε το 2010 σε καμαρίνι θεάτρου, ενώ η δεύτερη αφορούσε περιστατικό του 2014, το οποίο φέρεται να έλαβε χώρα μέσα σε αυτοκίνητο. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο απέρριψε επίσης ομόφωνα τα αιτήματα της υπεράσπισης για την αναγνώριση ελαφρυντικών, μεταξύ των οποίων ο σύννομος βίος και η καλή συμπεριφορά μετά την πράξη.

Παράλληλα, επέβαλε συνολική ποινή τριών ετών κατά συγχώνευση. Η απόφαση για χορήγηση τριετούς αναστολής στην εκτέλεση της ποινής είχε ως αποτέλεσμα ο ηθοποιός να παραμείνει εκτός φυλακής.

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Ο Άρειος Πάγος απέρριψε την αίτηση αναίρεσης των καταγγελλουσών

Στις τελευταίες εξελίξεις πριν από τη σημερινή διαδικασία περιλαμβάνεται και η απόφαση του Αρείου Πάγου να απορρίψει την αίτηση αναίρεσης που είχαν καταθέσει οι καταγγέλλουσες.

Συγκεκριμένα, οι καταγγέλλουσες ζητούσαν να αναιρεθεί η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου ως προς το ύψος και την επιμέτρηση της ποινής. Υποστήριζαν ότι το Εφετείο δεν είχε αιτιολογήσει επαρκώς την κρίση του και ζητούσαν την επιβολή αυστηρότερης ποινής.

Ο Άρειος Πάγος, ωστόσο, έκρινε ότι η απόφαση του Εφετείου ήταν επαρκής και πλήρης και ότι περιείχε την ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία που απαιτεί το Σύνταγμα.

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Μετά την απόφαση αυτή, το αίτημα των καταγγελλουσών απορρίφθηκε οριστικά. Ως αποτέλεσμα, αποκλείστηκε πλέον η δυνατότητα αυστηροποίησης της ποινής που έχει επιβληθεί στον Πέτρο Φιλιππίδη.

Η σημερινή συζήτηση ενώπιον του Αρείου Πάγου αφορά αποκλειστικά την αίτηση αναίρεσης που έχει υποβάλει η υπεράσπιση του Πέτρου Φιλιππίδη.

Κατά τη διαδικασία αναμένεται να εξεταστούν τα νομικά ζητήματα και οι πλημμέλειες που επικαλούνται οι συνήγοροι του ηθοποιού, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, Κική Πακιρτζίδου και Εύα Μπόμπολη, στρεφόμενοι κατά της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου.

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Η υπεράσπιση ζητά την αναίρεση της καταδικαστικής απόφασης και επιδιώκει να γίνει δεκτή η αίτησή της από το Ανώτατο Δικαστήριο. Εφόσον η αίτηση αναίρεσης γίνει δεκτή, η υπόθεση θα επιστρέψει στο Εφετείο προκειμένου να εξεταστεί εκ νέου. Αντίθετα, σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, η καταδικαστική απόφαση θα καταστεί αμετάκλητη, γεγονός που θα σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση του δικαστικού κύκλου για όλους τους εμπλεκόμενους.

Με πληροφορίες από dikastiko.gr

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