Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου τοποθετήθηκε δημόσια για τον Πέτρο Φιλιππίδη, αρκετούς μήνες μετά την καταδίκη του γνωστού ηθοποιού για δύο απόπειρες βιασμού, σε μια δήλωση που αποτυπώνει όχι μόνο τη δική της στάση, αλλά και τον προβληματισμό της για τον τρόπο που λειτουργεί η κοινωνία.

Υπενθυμίζεται ότι η Πηνελόπη Αναστασοπούλου ήταν μία από τις γυναίκες που είχαν καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για σεξουαλική παρενόχληση, στο πλαίσιο των αποκαλύψεων που ήρθαν στο φως τα τελευταία χρόνια στον χώρο του θεάτρου. Ερωτηθείσα από δημοσιογράφο αν τη δυσαρεστεί το ενδεχόμενο επιστροφής του ηθοποιού στην υποκριτική, η ίδια απέφυγε τις εύκολες απαντήσεις και εστίασε στη μεγαλύτερη εικόνα.

Όπως ανέφερε, όσα συμβαίνουν αποτελούν καθρέφτη της κοινωνίας μας και του τρόπου με τον οποίο αυτή λειτουργεί. Τόνισε ότι οι αποφάσεις για το ποιος θα βρίσκεται πάνω στη σκηνή λαμβάνονται συχνά ερήμην της κοινωνίας, υπογραμμίζοντας πως η ίδια έκανε ό,τι μπορούσε και θα συνεχίσει να το κάνει, χωρίς να σιωπά.

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου σημείωσε επίσης ότι εξαρχής πίστευε πως ο λόγος που έγιναν οι καταγγελίες ήταν για να σταματήσει μια συγκεκριμένη κακοποιητική συμπεριφορά. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν αισθάνεται μίσος για κανέναν, τονίζοντας πως αν υπήρχε ειλικρινής συγγνώμη, θα ήταν από τις πρώτες που θα στήριζαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου να βγει από το «σκοτάδι» που τον οδήγησε σε βίαιες πράξεις.

«Μπορεί να είμαι θυμωμένη, να φωνάξω ή να κλάψω, αλλά δεν έχω ευχηθεί ποτέ το κακό σε κανέναν. Δικαιοσύνη ζήτησα. Δεν ζήτησα κάτι άλλο», κατέληξε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα αξιοπρέπειας και συνέπειας.