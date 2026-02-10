Ο Πέτρος Φιλιππίδης αναμένεται να προσφύγει στον Άρειο Πάγο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην συνεδρίαση της 1ης Απριλίου θα παραστούν οι δικηγόροι του ηθοποιού, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν θα παρευρεθεί και ο ίδιος. Στο επίκεντρο της διαδικασίας θα τεθούν σημαντικά νομικά ζητήματα, με κύριο την αίτηση αναίρεσης που έχει καταθέσει η υπεράσπισή του και ο δικηγόρος του Μιχάλης Δημητρακόπουλος κατά της απόφασης.

Εάν η αναίρεση γίνει δεκτή στον Άρειο Πάγο, η υπόθεση θα επιστρέψει στο Εφετείο και η δίκη θα ξεκινήσει από την αρχή, δίνοντας νέα τροπή σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Παράλληλα, η υπεράσπιση έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αναβολή της διαδικασίας, την οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί για να προετοιμαστεί εκτενώς και να ενισχύσει τη νομική της θέση.

Το τελευταίο διάστημα όλο και συχνότερα, ο ηθοποιός πραγματοποιεί δημόσιες εξόδους, χωρίς πάντως να κάνει δηλώσεις. Το ίδιο συνέβη και το βράδυ της Δευτέρας (09-02-2026) όταν η κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» του Star Channel, τον συνάντησε έξω από το θέατρο Ακροπόλ, όπου παρακολούθησε την παράσταση «Hotel Amour». Ωστόσο απέφυγε να κάνει δηλώσεις όταν ο δημοσιογράφος του Star προσπάθησε να του αποσπάσει ένα σχόλιο.