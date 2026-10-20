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Ένταση επικράτησε στη σημερινή συνεδρίαση του δικαστηρίου, όπου εξετάζεται η μήνυση που έχει υποβάλει ο Πέτρος Φιλιππίδης σε βάρος γυναίκας που τον είχε καταγγείλει για βιασμό.

Το επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του Σπύρου Μπιμπίλα, όταν σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πέτρος Φιλιππίδης, ο οποίος απουσίαζε από την αίθουσα κατά την έναρξη της διαδικασίας, εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά και επιτέθηκε φραστικά στον ηθοποιό, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

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«Είσαι καραγκιόζης! Δεν ντρέπεσαι λίγο; Θα έπρεπε να ντρέπεσαι! Γελοίε!» φώναξε ο Πέτρος Φιλιππίδης προς τον ηθοποιό.

«Διαδίδεις κουτσομπολιά από εδώ και από εκεί. Είσαι ένα ανέκδοτο. Συνεργαζόμουν μαζί σου και σου έκανα παρέα γιατί σε λυπόμουν. Δεν έχω κάνει τίποτα» πρόσθεσε.

Η αντιπαράθεση προκάλεσε αναστάτωση στη δικαστική αίθουσα, με την έδρα να αποφασίζει την προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης, προκειμένου να εκτονωθεί η ένταση και να επανέλθει η ηρεμία.