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Σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε η γυναίκα που είχε καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, υπόθεση για την οποία ο ηθοποιός είχε αθωωθεί.

Πιο συγκεκριμένα, η καταδίκη αφορά τη μήνυση που είχε υποβάλει σε βάρος της ο ίδιος, κατηγορώντας την για ψευδή καταμήνυση και ψευδή κατάθεση.



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Παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, το δικαστήριο έκρινε ένοχη τη γυναίκα, αναγνωρίζοντάς της το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Ο εισαγγελέας είχε ζητήσει την απαλλαγή της, εκτιμώντας ότι δεν είχαν προκύψει επαρκή στοιχεία για την ενοχή της.

Η απόφαση προκάλεσε ένταση στην αίθουσα, όταν γυναίκα από το ακροατήριο αντέδρασε φωνάζοντας «Ντροπή!». Ο πρόεδρος της έδρας απάντησε εξηγώντας ότι αποφάσισε με βάση τη συνείδησή του και την κρίση του.

«Εγώ θέλω όταν γυρίσω σπίτι μου να είμαι ήσυχος. Αν κάνω λάθος είμαι άνθρωπος και μπορεί να συμβεί. Να είστε σίγουρη ότι έπραξα κατά συνείδηση», ανέφερε, προσθέτοντας: «Θα μπορούσα να έρθω και να πω “άσε μωρέ να μη γίνουμε θέμα”. Εγώ δεν σπούδασα για να κάνω αυτό όμως. Κρίνω κατά συνείδηση. Ούτε μάντης είμαι ούτε και Θεός».

Πηγή: Dikastiko.gr