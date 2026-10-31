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Την άμεση διαθεσιμότητα του επικελευστή του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος συνελήφθη στη Λευκάδα για τις εμπρηστικές επιθέσεις σε βάρος περιουσιών δύο πρώην συντρόφων του στη Γλυφάδα, ζήτησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σύμφωνα με πηγές πληροφόρησης.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο Νίκος Δένδιας ζήτησε από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε να τεθεί το στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού, που κατηγορείται για τον εμπρησμό του διαμερίσματος και των αυτοκινήτων πρώην συντρόφων του στη Γλυφάδα, σε διαθεσιμότητα.

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Ο 45χρονος επικελευστής συνελήφθη στη Λευκάδα, έπειτα από αστυνομικές έρευνες για τις δύο εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (30.10.2026).

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 02:20, στην οδό Βυζαντίου, όπου ο 45χρονος φέρεται να εισήλθε στο διαμέρισμα της 36χρονης πρώην συντρόφου του, να το περιέλουσε με εύφλεκτο υλικό και στη συνέχεια να του έβαλε φωτιά. Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία, μετέβη στην οδό Νυμφαίων, όπου πυρπόλησε τα αυτοκίνητα της 55χρονης πρώην συντρόφου του και του 51χρονου νυν συντρόφου της.

Ο 45χρονος φέρεται να είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Ο πατέρας της 36χρονης είχε περιγράψει στο newsit.gr τη συμπεριφορά του απέναντι στην κόρη του, αναφέροντας ότι, παρά τον χωρισμό τους, εκείνος εξακολουθούσε να μένει στο σπίτι της, με την αιτιολογία ότι χρειαζόταν χρόνο για να βρει πού θα μετακομίσει.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πατέρας της, η εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες πριν ο 45χρονος παραδώσει τα κλειδιά του διαμερίσματος.

Όπως κατήγγειλε, ο άνδρας παρενοχλούσε συχνά την κόρη του, της έστελνε μηνύματα και την περίμενε έξω από την πολυκατοικία της, καθώς δεν μπορούσε να αποδεχθεί τον χωρισμό τους.

Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης ότι, μέσα στον Οκτώβριο, ο 45χρονος φέρεται να την είχε αρπάξει και να την είχε πετάξει από το κρεβάτι, λέγοντάς της: «Θα σε σκοτώσω».

Για την υπόθεση διενεργείται έρευνα από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι δύο εμπρηστικές επιθέσεις.