Πυρκαγιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γλυφάδα στο ύψος της λεοφώρου Βουλιαγμένης. Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)

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Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων που βρίσκεται επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης στη Γλυφάδα.

Από την επίθεση κάηκε ολοσχερώς η οροφή του κτηρίου της αντιπροσωπείας και δύο αυτοκίνητα, που ήταν σταθμευμένα μπροστά από την έκθεση.

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Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες και 12 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Στο σημείο εντοπίστηκαν δύο γκαζάκια, ενώ την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η Κρατική

Το μέγεθος των καταστροφών αποτυπώνεται στην εικόνα που παρουσιάζει ο επαγγελματικός χώρος μετά την κατάσβεση, ενώ η συνολική οικονομική ζημιά αναμένεται να αποτιμηθεί.

Φωτογραφίες: EUROKINISSI

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ