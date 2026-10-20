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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας, όταν ένας ηλικιωμένος «μπούκαρε» με το αυτοκίνητο σε εκκλησία.

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο 89χρονος οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και εισέβαλε στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου, στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Αρτέμιδος.

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Το αυτοκίνητο έσπασε τα κάγκελα του περίβολου και σταμάτησε ακριβώς μπροστά στην είσοδο της εκκλησίας.

Ευτυχώς, εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε κανείς στον χώρο του ναού, ενώ στο ΙΧ ενεργοποιήθηκαν οι αερόσακοι και ο ηλικιωμένος απεγκλωβίστηκε χωρίς να τραυματιστεί.

