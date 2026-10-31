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Ο κατηγορούμενος φέρεται να πυρπόλησε το διαμέρισμα της πρώην συντρόφου του και δύο αυτοκίνητα άλλων προσώπων.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ζήτησε την άμεση διαθεσιμότητα του υπαξιωματικού, ο οποίος υπηρετούσε στη διοίκηση των ΟΥΚ στον Σκαραμαγκά.

Η μητέρα του 46χρονου δήλωσε σοκαρισμένη από τις πράξεις του γιου της, ενώ η πρώην σύντροφός του ανέφερε προγενέστερες απειλές κατά της ζωής της.

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Στο Mega και την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» μίλησε η μητέρα του 46χρονου υπαξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού που οδηγήθηκε στο Ναυτοδικείο Πειραιά μετά τη σύλληψή του στη Λευκάδα για εμπρησμούς στη Γλυφάδα.

Ο 46χρονος φέρεται να πυρπόλησε το διαμέρισμα πρώην συντρόφου του και, μόλις 15 λεπτά αργότερα, δύο αυτοκίνητα που ανήκαν σε άλλη πρώην σύντροφό του και στον σημερινό σύντροφό της, ενώ νωρίτερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε ζητήσει από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, να τεθεί άμεσα σε διαθεσιμότητα ο υπαξιωματικός.

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Τι δήλωσε η μητέρα του 46χρονου

«Εγώ ξέρω πως το παιδί μου ήταν πολύ καλό παιδί και στη δουλειά του, και στον αθλητισμό και ήταν δραστήριος και έξυπνος και δυνατός. Τώρα πώς δημιουργήθηκαν όλα αυτά, εγώ δεν τα ήξερα. Είμαι χάλια. Πήρα ένα Λεξοτανίλ το απόγευμα αλλά είμαι χάλια».

Ένας άνθρωπος με δύο διαφορετικές όψεις. Από τη μία, ο γιος που η μητέρα του περιγράφει ως ένα καλό παιδί. Υπηρετεί στο πολεμικό ναυτικό και μάλιστα στη διοίκηση των ΟΥΚ στον Σκαραμαγκά. Εργαζόταν και ως διαιτητής σε αγώνες πόλο. Και από την άλλη, οι καταγγελίες των πρώην συντρόφων του από τον Δεκέμβριο του 2024.

Η μητέρα του, όπως περιγράφει στις «Εξελίξεις Τώρα», κάνει λόγο για ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι που το περασμένο καλοκαίρι έκανε μαζί διακοπές.

«Την έφερε το καλοκαίρι εδώ και έκατσε 10 μέρες. Ήταν πολύ αγαπημένοι. Όλη μέρα μαζί και μου έλεγε «εγώ τον αγαπάω τον …». Και αυτός «εγώ μαμά αυτή την κοπέλα την αγαπάω. Είναι λαχείο για μένα» μου ‘λεγε».

Μάλιστα, ο γιος της λίγο πριν χωρίσει από την 36χρονη, ζήτησε από τη μητέρα του να επικοινωνήσει με την οικογένεια της συντρόφου του, προκειμένου να μεσολαβήσει για να αποκατασταθούν οι σχέσεις τους.

Σύμφωνα με την ίδια, όταν η σχέση άρχισε να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, ο 46χρονος επικοινώνησε μαζί της, ζητώντας της να παρέμβει προκειμένου να αποφευχθεί ο χωρισμός.

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«Με πήρε τηλέφωνο ένα βράδυ, αρχές της εβδομάδας. Και μου λέει “μαμά δεν τα πάω καλά με την … χωρίζω μάλλον”. Πολύ στεναχωρημένος και μου είπε “μαμά εγώ δεν θέλω να χωρίσω γιατί εγώ την … αγαπάω, Να΄ ρθω να μείνω στο χωριό”. Μου λέει “ετοίμασε άλλαξε σεντόνια, θα΄ρθω Λευκάδα”. Αλλά μου λέει “αύριο βράδυ μίλα με τον πατέρα της … σε παρακαλώ και προσπάθησε να επαναφέρει τα πράγματα γιατί κάναμε έναν άγριο τσακωμό”».

Η μητέρα του 46χρονου προχώρησε και σε αποκαλύψεις για την τελευταία επικοινωνία που είχε με τον γιο της, λίγες ώρες πριν από την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της πρώην συντρόφου του.

Όπως είπε, ο 46χρονος την είχε ενημερώσει ότι επρόκειτο να συμμετάσχει σε στρατιωτική άσκηση, κάτι που, σύμφωνα με την ίδια, τελικά δεν συνέβη.

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«Εγώ θα πάω σε άσκηση το Σαββατοκύριακο για 5-6 μέρες κάτω στον αργολικό κόλπο». “Μπράβο” λέω “καλά θα κάνεις και αντί να πάει στην άσκηση, πήγε και έκανε όλα αυτά τα πράγματα”. Δεν νομίζω σε άνθρωπο να έκανε κακό. Μα σίγουρα είδε πως δεν είναι άνθρωπος, γιατί η …. είχε βάρδια φαίνεται. Και αυτός είχε πάρει τα πράγματά του νωρίτερα. Τα έβαλε, λέει στο αμάξι του και ανέβηκε να αφήσει τα κλειδιά κα φαίνεται ο διάβολος να τον έβαλε, πήρε το μπιτόνι μαζί του και έβαλε φωτιά».

Η γυναίκα ανέφερε επίσης ότι ο γιος της την είχε ενημερώσει πως σκόπευε να μεταβεί στη Λευκάδα, όπου τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.

Η 36χρονη αναγκαζόταν να μένει στους γονείς της

Την ίδια ώρα, τρομοκρατημένη η 36χρονη γυναίκα περιγράφει στο Live News τη στιγμή που κατάλαβε ότι το διαμέρισμά της γίνεται παρανάλωμα του πυρός. Το τελευταίο 10ήμερο είχε αναγκαστεί να μένει στους γονείς της, ενώ είχαν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες για ασφαλιστικά μέτρα.

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«Παίρνω την αδερφή μου που μένει από πάνω και με το που την παίρνω, το σηκώνει μου λέει «μας έβαλε φωτιά, έβαλε φωτιά στο σπίτι». Έτσι το έμαθα. Δεν περίμενα ποτέ αυτά που έβλεπα στην τηλεόραση σε άλλες να τα ζω εγώ. Σε ένα τσακωμό που τσακωθήκαμε μου είπε «θα σε σκοτώσω». Δύο φορές είχε συμβεί μέσα στον Οκτώβρη».

«Από θαύμα δεν ήταν μέσα στο διαμέρισμα η κόρη μου», λέει ο πατέρας της 36χρονης στις Εξελίξεις Τώρα.

«Μου ζήτησε αυτός να μείνει 5 μέρες να βρει ένα σπίτι να φύγει και εγώ ανθρώπινα το άφησα και την “πάτησα”. Και μας έκανε αυτή τη ζημιά ο αλήτης. Τα παιδιά ήταν ένα χρόνο πριν που δεν συγκατοικούσαν. Αυτός είχε κάνει και άλλα πράγματα με άλλες πρώην συντρόφους του και είχε καταγγελίες από ό,τι έμαθα. Τον Σεπτέμβρη τα μάθαμε αυτά. Ήθελε αυτός, την πίεζε όμως από ό,τι έμαθα, ήθελε να παντρευτεί γρήγορα. Προφανώς τώρα για να καλύψει τα άλλα γεγονότα που είχε κάνει με άλλες γυναίκες».

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