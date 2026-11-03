Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι συλλογές για τη σεζόν Fall/Winter 2026–27 προτείνουν μια πιο εκφραστική προσέγγιση στο χειμερινό ντύσιμο, αντικαθιστώντας τις παραδοσιακές ουδέτερες αποχρώσεις με έντονα χρώματα και πλούσιες υφές.

Οι σχεδιαστές εισάγουν το Ultra Violet, το Mustard Yellow, το Teal και το Burnt Orange, ενθαρρύνοντας τη χρήση statement κομματιών για την ανανέωση των κλασικών συνόλων.

Παράλληλα, το μαύρο βελούδο προσφέρει μια νέα διάσταση στη διαχρονική επιλογή του μαύρου χρώματος, προσθέτοντας βάθος και λάμψη μέσω της ιδιαίτερης υφής του.

Οι νέες τάσεις δεν επιβάλλουν την εγκατάλειψη των ουδέτερων ρούχων, αλλά προσφέρουν επιλογές για συνδυασμούς που αναδεικνύουν το προσωπικό στιλ.

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Το μαύρο, το γκρι και οι ουδέτερες αποχρώσεις κυριαρχούν παραδοσιακά στη χειμερινή γκαρνταρόμπα. Φέτος, όμως, οι πασαρέλες προτείνουν κάτι πιο τολμηρό: έντονα χρώματα, απροσδόκητους συνδυασμούς και πλούσιες υφές που δίνουν νέα πνοή ακόμη και στα πιο κλασικά outfits.

Στις συλλογές Fall/Winter 2026–27, το χρώμα αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο. Από το Ultra Violet και το Teal μέχρι το Mustard Yellow και το Burnt Orange, οι σχεδιαστές προτείνουν μια πιο εκφραστική προσέγγιση στο χειμερινό ντύσιμο.

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Δεν χρειάζεται, ωστόσο, να υιοθετήσουμε ένα εντυπωσιακό total look. Ακόμη και ένα μόνο statement piece μπορεί να ανανεώσει τα αγαπημένα μας χειμερινά σύνολα.

Ultra Violet: Το μοβ που κλέβει την παράσταση

Το έντονο μοβ επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας χαρακτήρα ακόμη και στα πιο απλά outfits. Από cozy knits και πλεκτά polo sweaters μέχρι μακριά γάντια και εντυπωσιακά φορέματα, το Ultra Violet προσθέτει μια δόση θεατρικότητας στη χειμερινή εμφάνιση.

Οι αποχρώσεις του purple ξεχώρισαν στις συλλογές οίκων όπως οι Loewe, Celine και Balenciaga, επιβεβαιώνοντας ότι το συγκεκριμένο χρώμα δεν περιορίζεται στις βραδινές εμφανίσεις.

Για ένα πιο διακριτικό αποτέλεσμα, μπορούμε να το συνδυάσουμε με γκρι, μαύρο ή βαθύ καφέ.

Mustard Yellow: Η ζεστή απόχρωση του χειμώνα

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Το Mustard Yellow, το χαρακτηριστικό μουσταρδί με τους γήινους υποτόνους, προσφέρει μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική στις κλασικές χειμερινές αποχρώσεις.

Στις συλλογές Fall/Winter 2026–27, ξεχώρισε στις δημιουργίες των Alaïa και Dior, από τα εντυπωσιακά πανωφόρια μέχρι τα πλεκτά που ανανεώνουν τη χειμερινή γκαρνταρόμπα.

Ένα μουσταρδί πουλόβερ μπορεί να φωτίσει ένα σύνολο με σκούρο denim, ενώ ένα παλτό σε αυτή την απόχρωση αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο όταν συνδυάζεται με μαύρα ή καφέ κομμάτια.

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Teal: Το μπλε και το πράσινο συναντιούνται

Ανάμεσα στο βαθύ μπλε και το πράσινο, το Teal είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αποχρώσεις της σεζόν.

Παρότι συχνά το συνδέουμε με τους θερμότερους μήνες, βρίσκει τη θέση του και στη χειμερινή γκαρνταρόμπα. Οι τολμηροί χρωματικοί συνδυασμοί της σεζόν αναδεικνύουν τις δυνατότητές του. Στην πασαρέλα της Prada, για παράδειγμα, συνδυάστηκε με Powder Pink, δημιουργώντας ένα απροσδόκητο αλλά αρμονικό αποτέλεσμα.

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Μπορούμε να το φορέσουμε με μαύρο, γκρι ή navy blue, ενώ ένα teal πλεκτό ή μια τσάντα στην ίδια απόχρωση μπορεί να δώσει ξεχωριστό χαρακτήρα σε ένα λιτό σύνολο.

Black Velvet: Το μαύρο αποκτά νέα διάσταση

Η τέταρτη τάση δεν αφορά ένα νέο χρώμα, αλλά έναν διαφορετικό τρόπο να φορέσουμε το πιο διαχρονικό (και γοητευτικό) από όλα: το μαύρο.

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Το Black Velvet, δηλαδή το μαύρο βελούδο, δίνει βάθος και ιδιαίτερη λάμψη στα χειμερινά σύνολα, χάρη στην πλούσια, απαλή υφή του και στον τρόπο με τον οποίο αντανακλά το φως.

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Το Velvet είχε παρουσία και στη συλλογή Fall/Winter 2026–27 του Calvin Klein, υπό τη δημιουργική διεύθυνση της Veronica Leoni. Ο οίκος αξιοποίησε την ιδιαίτερη υφή του υφάσματος, δείχνοντας πώς το βελούδο μπορεί να προσθέσει ενδιαφέρον ακόμη και στις πιο λιτές δημιουργίες.

Ένα μαύρο velvet blazer μπορεί να συνδυαστεί με tailored trousers για μια κομψή βραδινή εμφάνιση ή με denim για ένα πιο χαλαρό look. Η αντίθεση ανάμεσα στις διαφορετικές υφές είναι εκείνη που δίνει στο σύνολο τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του.

Burnt Orange: Η απόχρωση που δίνει ένταση

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Το Burnt Orange, ένα βαθύ πορτοκαλί με θερμούς, γήινους τόνους, αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές προτάσεις του χειμώνα.

Στην πασαρέλα της Prada, ένα πορτοκαλί zip-up sweater απέδειξε ότι ένα μόνο έντονο κομμάτι αρκεί για να αλλάξει τη δυναμική ενός συνόλου.

Prada fashion show – Milan Fashion Week Fall Winter 2026-2027. Φωτογραφία Reuters

Η συγκεκριμένη χρωματική οικογένεια έχει σημαντική παρουσία στις συλλογές της σεζόν, με τις αποχρώσεις rust, που κινούνται ανάμεσα στο καφέ και το πορτοκαλί, να αποτελούν επίσης ενδιαφέρουσα επιλογή.

Μπορούμε να επιλέξουμε ένα Burnt Orange πλεκτό, μια τσάντα ή ένα κασκόλ, συνδυάζοντάς τα με μπεζ, καφέ ή σκούρο γκρι.

Η νέα χειμερινή παλέτα δεν απαιτεί να εγκαταλείψουμε τα αγαπημένα μας ουδέτερα κομμάτια. Αντίθετα, μας δίνει την ευκαιρία να τα αναδείξουμε με χρώματα, υφές και συνδυασμούς που εκφράζουν περισσότερο το προσωπικό μας στιλ.

Με πληροφορίες από Coveteur, British Vogue, Marie Claire