Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι φετινές φθινοπωρινές τάσεις στο μανικιούρ στρέφονται προς πιο βαθιές, γήινες και ατμοσφαιρικές αποχρώσεις, αντικαθιστώντας τα έντονα χρώματα του καλοκαιριού.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν το βαθύ μπορντό, το πλούσιο σοκολατί, το απαλό πράσινο του βρύου, το μυστηριώδες δαμασκηνί και το κομψό χρώμα της βρώμης.

Παράλληλα, διατηρούνται οι διακριτικές επιλογές όπως το σκονισμένο ροζ, ενώ το μαύρο αποκτά μεγαλύτερο βάθος μέσω του διάφανου jelly φινιρίσματος.

Η εμφάνιση των νυχιών ολοκληρώνεται με ιδιαίτερα εφέ, όπως το chrome, το velvet και το cat-eye, σε συνδυασμό με κλασικά σχήματα όπως το τετράγωνο και το αμυγδαλωτό.

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Μπορεί το καλοκαίρι να μας κράτησε συντροφιά με φωτεινά κίτρινα, γαλακτερά ροζ και ζωηρές καλοκαιρινές αποχρώσεις, όμως το φθινόπωρο έχει τον δικό του τρόπο να μας κάνει να θέλουμε κάτι πιο βαθύ και ζεστό στα νύχια μας. Καθώς αφήνουμε πίσω μας τα έντονα καλοκαιρινά χρώματα, η παλέτα γίνεται πιο γήινη, πλούσια και ατμοσφαιρική.

Για φέτος το φθινόπωρο, οι nail artists δεν περιορίζονται μόνο στα κλασικά μπορντό και καφέ. Βαθιά πράσινα, δαμασκηνί, γαλακτερές ουδέτερες αποχρώσεις, αλλά και πιο διάφανα jelly ή λαμπερά chrome φινιρίσματα μπαίνουν στο προσκήνιο.

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Το Allure περιγράφει τη φετινή παλέτα ως έναν συνδυασμό από ζεστά καφέ, γήινα πράσινα, βαθύ μπορντό και πιο σκούρες μωβ αποχρώσεις, ενώ το Vogue ξεχωρίζει επίσης τα βαθιά, γήινα χρώματα και τις πιο μίνιμαλ εκδοχές του μανικιούρ.

Αν, λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για το επόμενο μας ραντεβού για μανικιούρ, αυτές είναι οι επτά αποχρώσεις που αξίζει να έχουμε στο μυαλό μας.

Βαθύ μπορντό του κρασιού

Το βαθύ μπορντό που θυμίζει κόκκινο κρασί είναι ίσως μία από τις πιο χαρακτηριστικές φθινοπωρινές επιλογές. Φέτος, όμως, δεν μιλάμε για ένα απλό κόκκινο: η απόχρωση κινείται προς το μπορντό και τις πιο βαθιές berry αποχρώσεις.

Το Vogue συμπεριλαμβάνει το βαθύ μπορντό στις βασικές αποχρώσεις της σεζόν, ενώ το Who What Wear αναφέρει επίσης το βαθύ wine ως μία από τις κομψές επιλογές για το φθινοπωρινό μανικιούρ. Μπορούμε να το φορέσουμε μόνο του, με πολύ γυαλιστερό φινίρισμα, ή να το συνδυάσουμε με ένα διάφανο jelly εφέ.

Γαλακτερό της βρώμης

Αν προτιμάμε τα πιο διακριτικά νύχια, δεν χρειάζεται να περάσουμε κατευθείαν στα σκούρα χρώματα. Οι γαλακτώδεις, ζεστές ουδέτερες αποχρώσεις παραμένουν δυνατές και το φθινόπωρο.

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Το χρώμα της βρώμης κινείται ανάμεσα στο κρεμ, το μπεζ και το απαλό υπόλευκο, δημιουργώντας ένα καθαρό και κομψό αποτέλεσμα. Το ELLE σημειώνει ότι οι milky αποχρώσεις αποτελούν μέρος της φετινής φθινοπωρινής παλέτας.

Απαλό πράσινο του βρύου

Το πράσινο επιστρέφει κάθε φθινόπωρο, αλλά φέτος γίνεται πιο φυσικό και γήινο. Το soft moss, δηλαδή ένα απαλό πράσινο που θυμίζει βρύο, κινείται ανάμεσα στο λαδί, το γκριζοπράσινο και τις πιο σκούρες φυσικές αποχρώσεις.

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Το Real Simple τοποθετεί το moss (βρύο) ανάμεσα στα χαρακτηριστικά χρώματα του φθινοπώρου, ενώ επίσης τα olive και moss greens θεωρούνται ως μία από τις βασικές κατευθύνσεις της σεζόν.

Το ιδιαίτερο στοιχείο είναι ότι μπορεί να συνδυαστεί με velvet φινίρισμα, ώστε το πράσινο να αποκτά διαφορετικές αντανακλάσεις ανάλογα με το φως.

Μαύρο με γυάλινη όψη

Το μαύρο γίνεται πιο ενδιαφέρον όταν δεν είναι απολύτως συμπαγές. Η τάση του «μαύρου γυαλιού» βασίζεται σε ένα πολύ σκούρο μαύρο ή σχεδόν μαύρο χρώμα με διάφανο, γυαλιστερό jelly φινίρισμα.

Έτσι, αποκτούμε το δραματικό αποτέλεσμα ενός μαύρου μανικιούρ, αλλά με περισσότερη διαφάνεια και βάθος. Το InStyle σημειώνει ότι τα jelly φινιρίσματα και τα velvet εφέ αποτελούν βασικές τάσεις για τα σκούρα φθινοπωρινά νύχια, ενώ επίσης ξεχωρίζει επίσης τις αποχρώσεις που βρίσκονται «σχεδόν» στο μαύρο, αλλά κρύβουν μέσα τους καφέ, berry ή κόκκινους τόνους.

Πλούσιο σοκολατί

Το καφέ είναι πλέον κάτι περισσότερο από ένα ασφαλές ουδέτερο. Οι πολύ βαθιές αποχρώσεις σοκολάτας, espresso και τρούφας είναι από τις πιο χαρακτηριστικές επιλογές της σεζόν και δίνουν στα νύχια μια ζεστή, πολυτελή εμφάνιση.

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Το chocolate brown και το espresso ανάμεσα στα βασικά χρώματα του φθινοπώρου, και ότι τα καφέ και οι γήινες αποχρώσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της φετινής παλέτας. Μπορούμε να το κρατήσουμε απλό και γυαλιστερό ή να το συνδυάσουμε με chrome ή velvet εφέ.

Βαθύ δαμασκηνί

Αν το μπορντό μας φαίνεται πλέον πολύ αναμενόμενο, το βαθύ δαμασκηνί είναι η πιο μυστηριώδης εναλλακτική. Πρόκειται για ένα πλούσιο μωβ με πολύ σκούρες berry αποχρώσεις, που μπορεί να δείχνει σχεδόν μαύρο σε χαμηλό φωτισμό.

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Το ELLE αναφέρει το deep plum ως μία από τις δημοφιλείς επιλογές των nail artists για το φθινόπωρο, Ένα ελαφρύ chrome ή cat-eye εφέ μπορεί να κάνει το χρώμα ακόμη πιο ενδιαφέρον.

Σκονισμένο ροζ

Το ροζ δεν εγκαταλείπει τα νύχια μας μαζί με το καλοκαίρι. Απλώς γίνεται πιο ήσυχο. Αντί για έντονα ή πολύ φωτεινά ροζ, βλέπουμε πιο απαλές αποχρώσεις, όπως dusty pink, και ροζ-μπεζ.

Το Who What Wear περιλαμβάνει τα φυσικά και πιο διακριτικά ροζ στις φετινές φθινοπωρινές επιλογές, ενώ αντίστοιχες γαλακτερές και απαλές αποχρώσεις εμφανίζονται πολύ έντονα στις φετινές τάσεις. Είναι ίσως η πιο εύκολη επιλογή για όσες θέλουμε κάτι διακριτικό, αλλά όχι εντελώς άχρωμο.

Φινίρισμα, σχέδια και σχήμα

Φέτος, το μανικιούρ δεν κρίνεται μόνο από το χρώμα, αλλά και από το φινίρισμα και τις λεπτομέρειες. Jelly, velvet, cat-eye και chrome εφέ δίνουν βάθος στις αποχρώσεις, ενώ διακριτικά σχέδια, μεταλλικές πινελιές και ένα διαφορετικό γαλλικό μπορούν να ανανεώσουν ακόμη και το πιο απλό μανικιούρ. Όσο για το σχήμα, τα κοντά τετράγωνα νύχια και το μεσαίο αμυγδαλωτό παραμένουν ανάμεσα στις δημοφιλείς επιλογές της σεζόν.

Με πληροφορίες από Allure,Vogue,Who What Wear , ELLE, Real Simple ,InStyle,