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Το μήνυμα ότι ο Παρθενώνας αποτελεί ένα αδιαίρετο και ενιαίο μνημείο, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως σύνολο αποσπασμένων τμημάτων, έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά τον χαιρετισμό του στην πρώτη προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει άγνωστες πτυχές της αφαίρεσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, μέσα από την αλληλογραφία και τις επιστολές της Μαίρης Νίσμπετ, συζύγου του λόρδου Έλγιν, φωτίζοντας μια λιγότερο γνωστή πλευρά της υπόθεσης.

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Κατά την ομιλία του, ο κ. Τασούλας τόνισε ότι «ο Παρθενώνας δεν είναι ένα σύνολο από κομμάτια που μπορούν να αποσπαστούν και να διασκορπιστούν, αλλά ένα ενιαίο έργο τέχνης, ένα σώμα που οφείλει να αποκατασταθεί».

Όπως επισήμανε, αυτή ακριβώς η αντίληψη αποτελεί και το θεμέλιο του πάγιου αιτήματος της ελληνικής πολιτείας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα και την επιστροφή των αρχαιοτήτων που αφαιρέθηκαν και σήμερα βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε την προσπάθεια επαναπατρισμού των Γλυπτών έναν διαχρονικό εθνικό αγώνα, σημειώνοντας ότι πρωτοβουλίες όπως το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ συμβάλλουν ουσιαστικά στη διατήρηση του ζητήματος στη διεθνή επικαιρότητα.

Παράλληλα, συνεχάρη τη Μιμή Ντενίση για τη σύλληψη της ιδέας και τη συγγραφή του σεναρίου, την Κατερίνα Ευαγγελάκου για τη σκηνοθετική επιμέλεια, καθώς και όλους τους συντελεστές της παραγωγής για τη συμβολή και την προσπάθειά τους.

Πηγή φωτογραφίων: Eurokinissi