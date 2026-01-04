Η Charli XCX πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Moment», το τρέιλερ της οποίας κυκλοφορησε πρόσφατα. Ανάμεσα στα στοιχεία που ξεχώρισαν, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το μουσικό όργανο που χειρίζεται η τραγουδίστρια: μια εντυπωσιακή, άρπα σε μορφή γλυπτού της καλλιτέχνιδας Amanda Camenisch, η οποία δεν πέρασε απαρατήρητη από τους φίλους της ηχητικής τέχνης.

Σύμφωνα με το ARTnews, η Amanda Camenisch, φωτογράφος, κινηματογραφίστρια και περφόρμερ με έδρα το Λονδίνο, είναι κυρίως γνωστή για τα ηχητικά της γλυπτά. Πρόκειται για χειροποίητα, σφυρηλατημένα στο χέρι μουσικά όργανα με «εξωγήινη» αισθητική, τα οποία λειτουργούν όχι μόνο ως μέσα παραγωγής ήχου, αλλά και ως φορείς αυτού που η ίδια περιγράφει ως «συμμετοχικά τελετουργικά».

Το όργανο που εμφανίζεται στην ταινία φέρει τον τίτλο «Elemental Harp: Fire», γνωστό και ως «Άρπα της Φωτιάς». Δημιουργήθηκε το 2022 κατόπιν ανάθεσης της Μπιενάλε Brent του Λονδίνου και ανήκει σε μια οικογένεια πέντε οργάνων τα οποία βρίσκονται σε διάλογο με τα στοιχεία της φύσης: γη, νερό, αέρας, φωτιά και αιθέρας. Όλα τα όργανα της σειράς είναι σμιλεμένα εξ ολοκλήρου στο χέρι από την ίδια την Camenisch.

Στο όργανο που αντιστοιχεί στο στοιχείο του Αέρα, το μέταλλο διαμορφώθηκε με βάση τη σχέση του με το ανθρώπινο σώμα, δημιουργώντας απαλές καμπύλες που θυμίζουν τον ασημένιο λαιμό ενός κύκνου ή το τεντωμένο τόξο ενός τοξότη. Από την άλλη, οι χορδές στην Άρπα της Φωτιάς, εκτείνονται πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια, ενώ το σώμα της σε σχήμα αχλαδιού μπορεί να παιχτεί είτε ακουμπισμένο στα πόδια του μουσικού είτε σε όρθια στάση, όπως ένα λαούτο ή ένας αργαλειός.

Όπως εξηγεί η ίδια η Camenisch στο ARTnews, τα έργα αυτά ξεκίνησαν ως υφαντές γλυπτικές φόρμες και εξελίχθηκαν σε όργανα ηχητικής θεραπείας, σχεδιασμένα για το γυναικείο καταφύγιο του Asian Women’s Resource Centre. Η σειρά βασίζεται σε πολυετή έρευνα στη δονητική θεραπεία και οδήγησε στην ανάπτυξη ενός εναλλακτικού συστήματος κουρδίσματος.

Με πληροφορίες από ARTnews, IndieWire