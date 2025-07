Η τραγουδίστρια Charli XCX φαίνεται να είναι μία από τις κορυφαίες επιλογές για έναν ρόλο-κλειδί στην ταινία «Narnia» σε σκηνοθεσία της Γκρέτα Γκέργουιγκ και παραγωγή του Netflix.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η βραβευμένη με τρία Grammy καλλιτέχνης, πρόκειται να ενσαρκώσει την Jadis, την Λευκή Μάγισσα του μυθικού κόσμου της Νάρνια.

Advertisement

Advertisement

Η μεταφορά της σειράς βιβλίων του Ιρλανδού συγγραφέα C.S. Lewis, «The Chronicles of Narnia» στο Netflix, ανακοινώθηκε το 2018, ενώ δύο χρόνια αργότερα, η Γκρέτα Γκέργουιγκ ανέλαβε τη σκηνοθεσία.

Ωστόσο, Netflix και Γκέργουιγκ ήρθαν σε ρήξη καθώς η σκηνοθέτις έθεσε διακριτικά το ζήτημα της κινηματογραφικής προβολής της «Narnia». Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν συμφωνεί με το μοντέλο που ακολουθεί ο streamer.

Η Γκρέτα Γκέργουιγκ στο 77ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών, Γαλλία, Μάιος 2024. (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP) via Associated Press

Τελικά, η ταινία πρόκειται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα την Ημέρα των Ευχαριστιών του 2026 και θα προβληθεί αποκλειστικά σε IMAX για δύο εβδομάδες, πριν από την κυκλοφορία της στην πλατφόρμα.

Μετά την παγκόσμια επιτυχία της «Barbie» με εισπράξεις περίπου στα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, η Γκέργουιγκ κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα της.

Να σημειωθεί πως, το τραγούδι της Charli XCX «Speed Drive» ήταν ένα από τα τραγούδια της ταινίας μαζί με το «What I Was Made For» το οποίο απέσπασε το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια, η οποία πρόσφατα κέρδισε πέντε βραβεία Brit, είναι όλο και πιο περιζήτητη στον χώρο του κινηματογράφου, καθώς πρόκειται να συμμετάσχει στις ταινίες, «The Gallerist» της Κάθι Γιάν, «Sacrifice» του Ρομέν Γαβράς και «I Want Your Sex» του Γκρεγκ Αράκι.

Advertisement

Σε δήλωση της για την ταινία το 2023, η Γκέργουιγκ είπε: «Νιώθω πραγματικά πολύ φοβισμένη για αυτό το εγχείρημα αλλά όλα θα πάνε καλά και θα έχουμε ένα τρομερό αποτέλεσμα»

Related… Τι μουσική ακούει ο Κάρολος;Ο βασιλιάς μοιράζεται την playlist του κάνοντας ραδιοφωνική εκπομπή Ντε Νίρο, Τόμι Λι Τζόουνς, Μόργκαν Φρίμαν – Συνάντηση κορυφής στο «The Comeback Trail» Νέες ταινίες: Από τον αναλώσιμο Mickey 17 στη Σφαγή του Μονάχου

Υπενθυμίζεται ότι τα βιβλία μεταφέρθηκαν στην μεγάλη οθόνη σε μία κινηματογραφική τριλογία που κυκλοφόρησε στις αίθουσες από το 2005 έως το 2010, αρχίζοντας με την ταινία «The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch, and the Wardrobe».

Με πληροφορίες από IndieWire, Deadline

Advertisement