Ντε Νίρο, Τόμι Λι Τζόουνς, Μόργκαν Φρίμαν - Συνάντηση κορυφής στο «The Comeback Trail»

Στο νέο «Comeback Trail», που διαδραματίζεται στο Χόλιγουντ του 1974, ο Ντε Νίρο υποδύεται τον Max Barber, έναν ανυπόληπτο παραγωγό ο οποίος κάνει χαμηλού προϋπολογισμού ταινίες, με τίτλους όπως «Cows From Beyond» και «Bigfoot Was My Lover» για το στούντιο Miracle Pictures.