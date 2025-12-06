Το σκάφος Munro της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ κατάσχεσε πάνω από 9.000 κιλά κοκαΐνης σε μία μόνο αποστολή καταστολής ναρκωτικών την Τρίτη και είναι η μεγαλύτερη κατάσχεση που έχει πραγματοποιήσει σκάφος εθνικής ασφάλειας σε σχέση με ταχύπλοο σκάφος.

Νέο βίντεο που μοιράστηκε το Fox News Digital απεικονίζει τις δυνάμεις της Ακτοφυλακής, συμπεριλαμβανομένου ενός ελεύθερου σκοπευτή από την Τακτική Μοίρα Ελικόπτερων Παρεμπόδισης (HITRON) με έδρα το Τζάκσονβιλ της Φλόριντα, να χρησιμοποιούν πυρά ακινητοποίησης εναντίον ενός ταχύπλοου σκάφους, καθώς ολοκληρώνει μια αποστολή καταστολής ναρκωτικών για την Επιχείρηση Pacific Viper.

Advertisement

Advertisement

Operation Pacific Viper ELIMINATES narco-terrorists in the Eastern Pacific.



On Tuesday, @USCG Cutter Munro interdicted over 20,000 pounds of cocaine in a single mission – more than 7.5 million potentially lethal doses.



MAKE AMERICA SAFE AGAIN. pic.twitter.com/dqePB5ZJkk — Homeland Security (@DHSgov) December 6, 2025

Η ποσότητα κοκαΐνης που κατασχέθηκε κατά τη διάρκεια της αποστολής, η οποία πραγματοποιήθηκε στον Ανατολικό Ειρηνικό νότια του Μεξικού, ανέρχεται σε περισσότερες από 7,5 εκατομμύρια δυνητικά θανατηφόρες δόσεις, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Η επιχείρηση Pacific Viper ξεκίνησε τον Αύγουστο και αποτελεί μια συνδυασμένη πρωτοβουλία της Ακτοφυλακής και του Πολεμικού Ναυτικού που αποσκοπεί στην καταπολέμηση της ροής παράνομων ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ, σε συνάρτηση με την ευρύτερη προσπάθεια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να καταπολεμήσει τα καρτέλ ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική.

Μέχρι τον Οκτώβριο, η Ακτοφυλακή είχε κατασχέσει 100.000 κιλά κοκαΐνης στην περιοχή του Ανατολικού Ειρηνικού, με περίπου 725 κιλά να κατάσχονται καθημερινά. Η Ακτοφυλακή αναφέρει ότι το 2025 έχει καταγράψει τη μεγαλύτερη ποσότητα κατάσχεσης στην ιστορία της, φτάνοντας τα 231.332 κιλά κοκαΐνης για το έτος.